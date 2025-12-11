Ελλάδα

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών δημοσίευσε το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025. Όπως επισημαίνεται, το προτεινόμενο ωράριο έχει ενδεικτικό χαρακτήρα και δεν είναι υποχρεωτικό. Κάθε κατάστημα μπορεί να τροποποιήσει τις ώρες λειτουργίας του ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητές του, πάντα μέσα στα όρια που θέτει η πολιτεία […]