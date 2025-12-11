Ο Αρκάς μας καλημερίζει σήμερα μέσα από τον αγαπημένο μας Θανασάκη, που με τον δικό του μοναδικό, λίγο… ψευδό τρόπο, μας υπενθυμίζει ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού!

Vidcast: Στα Σχοινιά
Τελευταία Νέα