Με ένα ακόμη σκίτσο που συνδυάζει χιούμορ και στοχασμό, ο Αρκάς σχολιάζει με τον δικό του, χαρακτηριστικό τρόπο τη σχέση μας με τον χρόνο. Στο νέο του έργο, ένας «σοφός» χαρακτήρας υπενθυμίζει πως όσα ζούμε σήμερα δεν είναι παρά το μέλλον που κάποτε επιλέξαμε — και το οποίο, αργά ή γρήγορα, θα μετατραπεί στο παρελθόν που θα ξεχάσουμε.

Το μήνυμα του σκιτσογράφου είναι ξεκάθαρο: «Το παρόν που καταριέστε ήταν το μέλλον που επιλέξατε και θα γίνει το παρελθόν που δυστυχώς θα ξεχάσετε.»

Με μια απλή φράση και ένα ειρωνικό χαμόγελο, ο Αρκάς σχολιάζει την ανθρώπινη τάση να μην αναλαμβάνουμε ευθύνη για τις επιλογές μας, υπενθυμίζοντας ότι ο χρόνος… έχει πάντα τον τρόπο να μας επιστρέφει σε αυτές.