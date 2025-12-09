Με ακόμη ένα χιουμοριστικό σχόλιο πάνω στην καθημερινότητα των social media επανέρχεται ο Αρκάς.

Στο νέο του σκίτσο, δύο φίλοι κάθονται στον καναπέ όταν ξαφνικά ο ένας ρωτά: «Ωχ… τι βρωμάει έτσι;». Η απάντηση του άλλου έρχεται αφοπλιστική: «Μπήκα για λίγο στο Χ».

Με μία μόνο ατάκα, ο Αρκάς σχολιάζει το τοξικό κλίμα που συχνά επικρατεί στην πλατφόρμα, μετατρέποντας την καθημερινή διαδικτυακή εμπειρία σε… δυσάρεστη οσμή.

Το σκίτσο συνοδεύει την κλασική του «Καλημέρα», προσφέροντας μια δόση καυστικού χιούμορ για την έναρξη της ημέρας.