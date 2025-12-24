Λόγω της χιονόπτωσης, καθίσταται υποχρεωτική η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων για τα οχήματα που κινούνται σε οδικά σημεία του νομού Πέλλας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, η χρήση αλυσίδων είναι απαραίτητη από το 15ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Κερασιάς – Χιονοδρομικού Κέντρου «Βόρας», καθώς και από το 18ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Άρνισσας – Χιονοδρομικού Κέντρου «Βόρας».

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός με αντιολισθητικές αλυσίδες για όλα τα οχήματα που κινούνται σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο της Πέλλας.