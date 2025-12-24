Ο Δεκέμβριος δεν φέρνει μόνο τη γιορτινή διάθεση και την ανταλλαγή δώρων, αλλά και κρίσιμες φορολογικές υποχρεώσεις που πρέπει να εξοφληθούν έως τις 31 του μήνα. Οι πολίτες καλούνται να τακτοποιήσουν εγκαίρως τις οφειλές τους, ώστε να αποφύγουν επιβαρύνσεις και πρόστιμα.

Από τις δόσεις του ΕΝΦΙΑ και του φόρου εισοδήματος, μέχρι τα τέλη κυκλοφορίας, οι φορολογούμενοι πρέπει να οργανωθούν με προγραμματισμό. Ο στόχος είναι η έναρξη του νέου έτους χωρίς οικονομικές εκκρεμότητες απέναντι στην Εφορία.

Ακολουθούν αναλυτικά όλες οι υποχρεώσεις που πρέπει να διευθετηθούν έως το τέλος του Δεκεμβρίου:

Τέλη κυκλοφορίας 2026

Στην πλατφόρμα myCAR έχουν αναρτηθεί τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026, τα οποία πρέπει να εξοφληθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Τα ποσά παραμένουν ίδια με πέρυσι, ωστόσο τα πρόστιμα καθυστέρησης έχουν αυξηθεί και κυμαίνονται από 25% έως 100% του οφειλόμενου ποσού.

Έκτη δόση φόρου εισοδήματος

Η έκτη δόση του φόρου εισοδήματος για όσους επέλεξαν εξόφληση σε οκτώ μηνιαίες δόσεις πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Οι φορολογούμενοι λαμβάνουν από την ΑΑΔΕ την πράξη προσδιορισμού του φόρου και έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση σε περίπτωση λάθους.

Καταβολή 10ης δόσης ΕΝΦΙΑ 2025

Για όσους έχουν επιλέξει αποπληρωμή σε 12 δόσεις, η πρώτη έληξε στις 31 Μαρτίου 2025 και η τελευταία στις 27 Φεβρουαρίου 2026. Η δέκατη δόση πρέπει να πληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Δήλωση και απόδοση παρακράτησης μισθωτής εργασίας

Μέσω της εφαρμογής της ΑΑΔΕ υποβάλλονται δηλώσεις παρακράτησης και προκαταβολής φόρου για:

μισθωτή εργασία και συντάξεις,

επιχειρηματική δραστηριότητα (παρακράτηση και προκαταβολή),

μερίσματα, τόκους και δικαιώματα.

Δήλωση απόδοσης φόρων άρθρων 64 και 69 ΚΦΕ

Οι δηλώσεις αφορούν την απόδοση παρακρατούμενων και προκαταβλητέων φόρων από μισθωτή εργασία, συντάξεις, αμοιβές επιχειρηματικής δραστηριότητας, μερίσματα, τόκους και δικαιώματα. Οι υποβολές γίνονται έως το τέλος του μήνα που προβλέπεται για κάθε περίπτωση.

Κάλυψη 30% εισοδήματος με ηλεκτρονικές πληρωμές

Οι φορολογούμενοι πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές δαπάνες ίσες με το 30% του ετήσιου εισοδήματός τους. Όσοι δεν καλύψουν το απαιτούμενο ποσοστό επιβαρύνονται με επιπλέον φόρο 22% επί της διαφοράς.

Στον υπολογισμό περιλαμβάνονται συναλλαγές μέσω καρτών, e-banking και ηλεκτρονικών εφαρμογών πληρωμών.

Τέλος παρεπιδημούντων – Νοέμβριος 2025

Η υποβολή γίνεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα ή το τρίμηνο αναφοράς, ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων (Β’ ή Γ’). Για όσους δεν υποχρεούνται σε δήλωση ΦΠΑ, η προθεσμία αφορά την τελευταία εργάσιμη ημέρα μετά το τρίμηνο αναφοράς.

Δήλωση φόρου μερισμάτων και bonus Ιουνίου

Η δήλωση υποβάλλεται τρεις ημέρες πριν από το τέλος του δεύτερου μήνα μετά την παρακράτηση, ενώ η καταβολή γίνεται στο τέλος του ίδιου μήνα. Η υποχρέωση αφορά όσους έχουν λάβει μερίσματα, bonus ή άλλες συναφείς απολαβές.

Υποχρεώσεις για Έλληνες του εξωτερικού

Οι φορολογούμενοι που μετέφεραν για πρώτη φορά τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό εντός του 2024 οφείλουν να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση έως τις 31 Δεκεμβρίου.