Σε «κατάσταση κρίσης» στην τροφοδοσία ηλεκτρικής ενέργειας κηρύχθηκε η Βόρεια Μακεδονία, έπειτα από απόφαση της κυβέρνησης της χώρας, λόγω σοβαρών δυσκολιών στην προμήθεια μαζούτ από την Ελλάδα.

Το μέτρο αυτό, σημαίνει πρακτικά ότι θα χρησιμοποιούν τα κρατικά αποθέματα του μαζούτ και θα έχει διάρκεια επτά ημερών. «Η απόφαση αυτή προκύπτει λόγω της αδυναμίας προμήθειας μαζούτ, το οποίο είναι απαραίτητο για την παραγωγή (ηλεκτρικής ενέργειας). Τα κρατικά αποθέματα του παραγώγου πετρελαίου- μαζούτ θα μεταβιβαστούν χωρίς αποζημίωση και η ESM (κρατική επιχείρηση ηλεκτρισμού της Βόρειας Μακεδονίας) υποχρεούται να υποβάλει έκθεση στην κυβέρνηση και στο υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την κατανάλωση του μαζούτ» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας.

Οι δυσχέρειες αποδίδονται στους αποκλεισμούς που έχουν επιβάλει Έλληνες αγρότες στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία

H κρατική εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ESM (Σταθμοί Ηλεκτροπαραγωγής της Βόρειας Μακεδονίας) ζήτησε τις προηγούμενες ημέρες από την κυβέρνηση της χώρας να κηρύξει κατάσταση κρίσης λόγω σοβαρών δυσκολιών στην προμήθεια λιγνίτη και μαζούτ από την Ελλάδα. Οι δυσχέρειες, όπως είχε αναφέρει η ESM, αποδίδονται στους αποκλεισμούς που έχουν επιβάλει Έλληνες αγρότες στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, γεγονός που επηρεάζει την ομαλή τροφοδοσία της χώρας με βασικούς ενεργειακούς πόρους για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ESM στο αίτημά της προς την κυβέρνηση για την κήρυξη κατάστασης κρίσης, σημείωνε ότι αυτή κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αξιοποίηση των κρατικών αποθεμάτων και να διασφαλιστεί η ενεργειακή επάρκεια έως την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των συνοριακών διελεύσεων, η οποία έχει διαταραχθεί λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων στην Ελλάδα. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Βόρεια Μακεδονία γίνεται από μονάδες της κρατικής ESM, που χρησιμοποιούν ως καύσιμο τον λιγνίτη και το μαζούτ.