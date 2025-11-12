Αβέβαιο παραμένει το μέλλον της Lukoil στη Βόρεια Μακεδονία, καθώς στις 21 Νοεμβρίου τίθενται σε ισχύ οι αμερικανικές κυρώσεις εις βάρος του ρωσικού ενεργειακού ομίλου. Παράλληλα, η προσπάθεια εξαγοράς της εταιρείας από τον όμιλο Gunvor απέτυχε, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για τη συνέχιση της δραστηριότητάς της στη χώρα.

Η Lukoil διαθέτει 40 πρατήρια καυσίμων στη Βόρεια Μακεδονία και απασχολεί περίπου 550 εργαζόμενους, κατέχοντας μερίδιο 15% στη λιανική αγορά καυσίμων. Η εταιρεία καλύπτει σημαντικό τμήμα των ενεργειακών αναγκών της χώρας, γεγονός που καθιστά κρίσιμη τη λειτουργία της για την τοπική αγορά.

Τα καύσιμα της εταιρείας προέρχονται κυρίως από το διυλιστήριο της Lukoil στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, το οποίο η βουλγαρική κυβέρνηση επιχειρεί να θέσει υπό κρατικό έλεγχο. Η Σόφια εκφράζει ανησυχία ότι οι αμερικανικές κυρώσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε πλήρη διακοπή λειτουργίας του διυλιστηρίου — του μεγαλύτερου στα Βαλκάνια.

Τις τελευταίες ημέρες, τα πρατήρια της Lukoil στη Βόρεια Μακεδονία δεν δέχονται πληρωμές με κάρτες Visa και Diners. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει ανησυχία στους καταναλωτές και έχει εντείνει τους φόβους για πιθανή διακοπή λειτουργίας του δικτύου.

Επαφές για εξεύρεση λύσης

Ο επικεφαλής της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας της Βόρειας Μακεδονίας, Μάρκο Μπισλίμοσκι, δήλωσε ότι είχε σειρά συναντήσεων με τη διοίκηση της Lukoil στη χώρα, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εταιρείας και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Ο Μπισλίμοσκι εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για την εξεύρεση λύσης. Όπως ανέφερε, «είχα μια συνάντηση με τον διευθυντή της τοπικής Lukoil, ο οποίος με διαβεβαίωσε ότι η εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι εργαζόμενοι να μη χάσουν τις δουλειές τους». Επισήμανε επίσης ότι η εταιρεία μπορεί να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, προμηθευόμενη καύσιμα όχι μόνο από τη Βουλγαρία αλλά και από άλλες χώρες.

Η Βόρεια Μακεδονία εισάγει σήμερα το 86% των πετρελαϊκών προϊόντων της από την Ελλάδα και το 10,5% από τη Βουλγαρία, γεγονός που καθιστά την περιφερειακή ενεργειακή σταθερότητα κρίσιμο παράγοντα για την οικονομία της χώρας.