Ακόμη μία εντυπωσιακή εμφάνιση μπροστά στο κοινό της πραγματοποίησε η Dubai BC, η οποία νίκησε την Αρμάνι με 99-92 για τη 18η αγωνιστική της EuroLeague, δείχνοντας πως η Coca-Cola Arena έχει εξελιχθεί σε πραγματικό… κάστρο.

Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο του αγώνα από νωρίς, στηριζόμενοι σε ένα απολαυστικό επιθετικό καρέ. Ράιτ, Μπέικον, Πετρούσεβ και Καμπενγκέλε βρέθηκαν σε εξαιρετικό βράδυ, κρατώντας σταθερά μπροστά την ομάδα τους, παρά τις προσπάθειες της Αρμάνι να επιστρέψει στο παιχνίδι σε διάφορα σημεία. Οι Ιταλοί πάλεψαν, όμως δεν κατάφεραν ποτέ να πάρουν το προβάδισμα.

Για ακόμη μία φορά, ο Μακίνλεϊ Ράιτ αποτέλεσε τον εγκέφαλο της Dubai BC, φλερτάροντας με το νταμπλ-νταμπλ χάρη στους 19 πόντους και τις 9 ασίστ του. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Μπέικον, ο οποίος σταμάτησε στους 25 πόντους, προσθέτοντας και 8 ριμπάουντ.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Dubai BC έφτασε την Αρμάνι στο 9-9 και βελτίωσε το εντός έδρας ρεκόρ της σε 7-2, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στο Ντουμπάι.