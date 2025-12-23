Η μουσική του Τζορτζ Μάικλ καθήλωσε και καθηλώνει εκατομμύρια ακροατές σε όλο τον κόσμο από τη δεκαετία του 1980, όταν αναδείχθηκε ως ένα από τα πιο λαμπρά αστέρια της ποπ σκηνής. Ο ξαφνικός θάνατός του το 2016 προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στους θαυμαστές του διεθνώς.

Ο Τζορτζ Μάικλ έγινε γνωστός αρχικά ως μέλος του επιτυχημένου ντουέτου Wham!, προτού ακολουθήσει μια εξαιρετικά επιτυχημένη σόλο καριέρα, που του χάρισε εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων και πολυάριθμες διακρίσεις.

Πίσω όμως από τη λάμψη, η προσωπική του ζωή σημαδεύτηκε από απώλειες και δοκιμασίες. Τη δεκαετία του ’90, έχασε τον σύντροφό του Ανσέλμο Φελέπα και τη μητέρα του, Λέσλι Άνγκολντ Παναγιώτου, γεγονότα που τον βύθισαν σε μια δύσκολη περίοδο.

«Είχε κάποια προβλήματα στο τέλος της ζωής του, αλλά είχε πάντα καλή καρδιά και ήταν ένας καλός άνθρωπος που πραγματικά πίστευε στο να βοηθάει τους ανθρώπους», δήλωσε στο περιοδικό People το 2022 ο πρώην σύντροφός του, Κένι Γκος.

Ο ίδιος ο Μάικλ συνήθιζε να λέει: «Ποιος χρειάζεται να είναι ένας καταραμένος δισεκατομμυριούχος όταν οι άνθρωποι πεινάνε; Πόσα χρήματα χρειάζεσαι πραγματικά στο λογαριασμό σου;».

Δικαστικές περιπέτειες και δημόσιες αποκαλύψεις

Τα επόμενα χρόνια, ο καλλιτέχνης βρέθηκε σε αντιπαράθεση με τη δισκογραφική του εταιρεία, ενώ το 1998 συνελήφθη σε πάρκο του Μπέβερλι Χιλς, περιστατικό που οδήγησε στη δημόσια αποκάλυψη της ομοφυλοφιλίας του.

Ακολούθησαν νέες νομικές περιπέτειες, που σχετίζονταν με κατοχή ναρκωτικών και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί για μικρό χρονικό διάστημα στη φυλακή.

Τι συνέβη λοιπόν στον Τζορτζ Μάικλ; Ακολουθούν όλες οι λεπτομέρειες για τον ξαφνικό θάνατό του και την κληρονομιά που άφησε πίσω του.

Ο Τζορτζ Μάικλ πέθανε στο σπίτι του, στις 25 Δεκεμβρίου 2016. Τις ημέρες που ακολούθησαν τον θάνατο του Μάικλ, διενεργήθηκε αυτοψία που οδήγησε σε «ασαφή» αποτελέσματα.

«Ανεξήγητος αλλά όχι ύποπτος»

Κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών, έγιναν εκτεταμένες πρόσθετες εξετάσεις, οι οποίες τελικά καθόρισαν ότι ο θάνατος του Μάικλ οφείλεται σε φυσικά αίτια. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή που ερευνούσε τον θάνατο του τραγουδιστή, ο Μάικλ έπασχε από διατατική μυοκαρδιοπάθεια με μυοκαρδίτιδα και λιπώδες ήπαρ.

Κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών, έγιναν εκτεταμένες πρόσθετες εξετάσεις, οι οποίες τελικά καθόρισαν ότι ο θάνατος του Μάικλ οφείλεται σε φυσικά αίτια. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή που ερευνούσε τον θάνατο του τραγουδιστή, ο Μάικλ έπασχε από διατατική μυοκαρδιοπάθεια με μυοκαρδίτιδα και λιπώδες ήπαρ.

Σύμφωνα με την Mayo Clinic, η διατατική μυοκαρδιοπάθεια είναι μια ασθένεια της καρδιάς όταν η αριστερή κοιλία τεντώνεται και αδυνατεί να αντλήσει αίμα. Μπορεί να εμφανιστεί καρδιακή ανεπάρκεια καθώς ο μυς γίνεται πιο αδύναμος.

Η μυοκαρδίτιδα είναι μια φλεγμονή της καρδιάς που συνήθως προκαλείται από ιογενή λοίμωξη.

Εν τω μεταξύ, η λιπώδης ηπατική νόσος είναι η συσσώρευση λίπους στο ήπαρ, η οποία, σύμφωνα με την Mayo Clinic, προκαλείται συχνότερα από τον αλκοολισμό. Η νόσος μπορεί, ωστόσο, να επηρεάσει άτομα που δεν είναι βαριοί πότες.

Άλλες συχνές αιτίες λιπώδους ήπατος είναι η παχυσαρκία και ο διαβήτης.

Ο τραγουδιστής ήταν «κρύος» και «μπλε»

«Οι έρευνες για τον θάνατο του Τζορτζ Μάικλ ολοκληρώθηκαν και η τελική έκθεση νεκροψίας παραλήφθηκε», ανέφερε ο ιατροδικαστής σε ανακοίνωσή του.

«Καθώς υπάρχει επιβεβαιωμένη φυσική αιτία θανάτου, η οποία είναι η διατατική καρδιομυοπάθεια με μυοκαρδίτιδα και το λιπώδες ήπαρ, η έρευνα διακόπτεται και δεν υπάρχει ανάγκη για ανάκριση ή οποιαδήποτε περαιτέρω έρευνα».

Ο Μάικλ βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Goring-on-Thames, ένα χωριό μέρος του νότιου Oxfordshire της Αγγλίας. Το άψυχο σώμα του ανακάλυψε ο φίλος του Φάντι Φαουάζ, ο οποίος λέει ότι βρήκε τον Michael αναίσθητο στο κρεβάτι.

Σύμφωνα με μια κλήση στο 911, ο Φαουάζ προσπαθούσε να ξυπνήσει τον Μάικλ για μια ώρα πριν καλέσει το ασθενοφόρο.

Μόλις μίλησε με το κέντρο έκτακτης ανάγκης, ο Φαουάζ είπε ότι ο τραγουδιστής ήταν «κρύος» και «μπλε». Όταν ο υπάλληλος ρώτησε τον Φαουάζ αν πίστευε ότι ο Μάικλ ήταν «πέρα από κάθε βοήθεια», εκείνος εξήγησε πως είχε περάσει μια «ώρα» προσπαθώντας να τον συνεφέρει και τώρα πίστευε ότι είχε «χαθεί».

Νεκρός στο κρεβάτι του

Ο υπάλληλος συνέχισε να ρωτά αν το πέρασμα ήταν «αναμενόμενο», στο οποίο ο Φαουάζ φέρεται να απάντησε: «Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, περίμενα να τον ξυπνήσω για, ξέρετε, για ώρες και δεν ξυπνούσε, πήγα να τον ξυπνήσω και είχε φύγει, ξέρετε, δεν ήταν εκεί».

Τις επόμενες ημέρες, ο Φαουάζ έγραψε στο Twitter για την κατάσταση, ότι ήταν δύσκολο να περάσει το πρωινό των Χριστουγέννων προσπαθώντας να επαναφέρει τον σύντροφό του.

«Είναι τα Χριστούγεννα που δεν θα ξεχάσω ποτέ… να βρίσκω τον σύντροφό σου νεκρό και ήσυχο στο κρεβάτι πρωί πρωί. Δεν θα σταματήσει ποτέ να μου λείπει xx», έγραψε στο Twitter.

Ο Τζορτζ Μάικλ ήταν 53 ετών τη στιγμή του θανάτου του.

Ποια ήταν τα τελευταία λόγια του Τζορτζ Μάικλ;

Τις ημέρες που προηγήθηκαν του θανάτου του Μάικλ, δούλευε πάνω σε ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του, το οποίο αργότερα ονομάστηκε George Michael: Freedom.

Το 90λεπτο ντοκιμαντέρ προβλήθηκε σχεδόν ένα χρόνο μετά το θάνατό του και μοιράστηκε μερικές από τις τελευταίες συνομιλίες του Μάικλ. Σε αυτό, μίλησε ανοιχτά για τον θάνατο του πρώτου του έρωτα και της μητέρας του.

Ο Μάικλ δήλωσε επίσης ότι ένιωθε σαν να τον είχαν «διαλέξει οι θεοί». Περιέγραψε την περίοδο μεταξύ της διάγνωσης του AIDS του συντρόφου του και του θανάτου της μητέρας του ως μερικές από τις πιο σκοτεινές στιγμές της ζωής του.

«Από την ημέρα που έμαθα για τον σύντροφό μου μέχρι την ημέρα που μπορώ να πω ότι είχα αναρρώσει από τη μητέρα μου, ήταν απλώς ένας συνεχής φόβος. Ήταν είτε ο φόβος του θανάτου, είτε ο φόβος του επόμενου πένθους», θυμάται.

«Ποτέ δεν είχα νιώσει αυτού του είδους την κατάθλιψη. Ήταν η πιο σκοτεινή περίοδος».

Γιατί υπήρχαν εικασίες γύρω από τον θάνατο του Τζορτζ Μάικλ;

Δεν είναι πολλά γνωστά για τις τελευταίες στιγμές του Μάικλ, καθώς εικάζεται ότι ήταν μόνος του τη νύχτα πριν από τον θάνατό του. Σύμφωνα με τον Φαουάζ, δεν πέρασε καθόλου χρόνο με τον Μάικλ τη νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων.

«Δεν τον είδα ποτέ. Αποκοιμήθηκα στο αυτοκίνητό μου και δεν τον είδα ποτέ εκείνο το βράδυ», δήλωσε ο Φαουάζ στη Mirror.

Τους μήνες που ακολούθησαν το θάνατο του Μάικλ, το κοινό έθεσε άπειρες υποψίες για την αιτία. Ορισμένοι θαυμαστές του ισχυρίστηκαν ότι ο θάνατός του είχε να κάνει με την προηγούμενη χρήση ναρκωτικών από τον Μάικλ.

Το 2008, ο Μάικλ είχε συλληφθεί για κατοχή ναρκωτικών και αργότερα παραδέχτηκε στον Guardian ότι είχε καπνίσει κρακ και έκανε κοκαΐνη εκείνη την περίοδο. Στην ίδια συνέντευξη, είπε ότι εξακολουθούσε να καπνίζει τουλάχιστον επτά τσιγαριλίκια μαριχουάνας την ημέρα.

«Σκληρό, σοκαριστικό και ανατρεπτικό»

Στη συνέχεια, μετά από ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα το 2010, για το οποίο κατηγορήθηκε για οδήγηση σε κατάσταση ακαταλληλότητας λόγω αλκοόλ ή ναρκωτικών, πέρασε τέσσερις μήνες στη φυλακή – και αποφάσισε ότι έπρεπε να κάνει μια αλλαγή.

«Συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να έχει να κάνει με μένα. Με ταρακούνησε από την άρνησή μου», δήλωσε ο Μάικλ. «Αφού συνέβη εκείνο το ατύχημα, ξεκίνησα συμβουλευτική για ναρκωτικά και πέρασα δύο εβδομάδες σε αποτοξίνωση, τίποτα από τα οποία δεν δημοσιοποίησα. Τώρα νιώθω ότι το έχω αφήσει εντελώς πίσω μου. Πραγματικά».

Όμως, σύμφωνα με τον παιδικό φίλο του Μάικλ, Άντρο Γεωργίου, ο τραγουδιστής είχε αφήσει τα σκληρά ναρκωτικά «να ξαναμπούν στη ζωή του» και ο Γεωργίου υποστήριξε ότι αυτή ήταν η αιτία του θανάτου του.

Είπε ότι πίστευε πως ο Μάικλ είχε πάρει κατά λάθος «πάρα πολύ από κάτι, ανακατεμένο με τα αντικαταθλιπτικά και τα άλλα φάρμακα που έπαιρνε, με αλκοόλ».

Ο Γεωργίου υπέθεσε επίσης ότι ο Φαουάζ είχε κάποια σχέση με τον θάνατο του Μάικλ, παρά το γεγονός ότι η αστυνομία του Thames Valley δήλωσε ότι ο θάνατος του Μάικλ δεν ήταν «ύποπτος».

Αυτό οδήγησε σε σκληρή κριτική κατά του Φαουάζ στα μέσα ενημέρωσης και ο ίδιος αποκάλυψε αργότερα ότι ήταν «σκληρό, σοκαριστικό και ανατρεπτικό» να διασύρεται από το κοινό.

To Last Christmas θα είναι για πάντα

Εικασίες, εικασίες, εικασίες

Εκτός από τις εικασίες ότι ο θάνατος του Μάικλ μπορεί να σχετιζόταν με ναρκωτικά, άλλοι πίστευαν ότι ο Μάικλ μπορεί να αυτοκτόνησε.

Αυτή η θεωρία τροφοδοτήθηκε μόνο από tweets από τον λογαριασμό του Φαουάζ στο Twitter, τα οποία υποστήριζαν ότι το μόνο πράγμα που ήθελε ο Μάικλ «ήταν να πεθάνει» και ότι είχε προσπαθήσει να «αυτοκτονήσει πολλές φορές».

Ο Φαουάζ δήλωσε αργότερα ότι ο λογαριασμός του είχε χακαριστεί και ότι δεν είχε στείλει ποτέ τα tweets.

Εν τω μεταξύ, μετά από όλες τις ερωτήσεις γύρω από τον θάνατο του Μάικλ, η οικογένειά του αρνήθηκε να κάνει εικασίες. Σε δήλωσή της, η οικογένεια ανέφερε ότι «δεν επιθυμεί να σχολιάσει σε σχέση με οποιεσδήποτε τέτοιες εικασίες, είτε τρέχουσες είτε μελλοντικές».

Όλες οι εικασίες έληξαν τελικά τον Μάρτιο του 2017, όταν διαπιστώθηκε ότι ο Μάικλ πέθανε από φυσικά αίτια, που προέρχονταν από διατατική μυοκαρδιοπάθεια με μυοκαρδίτιδα και λιπώδες ήπαρ.

Πώς αντέδρασε το κοινό στο θάνατο του Τζορτζ Μάικλ;

Μετά την είδηση του θανάτου του Μάικλ, υπήρξε ένα κύμα αγάπης από φίλους, συγγενείς και το κοινό. Διασημότητες όπως ο Έλτον Τζον, η Μαντόνα και η Έλεν Ντε Τζενέρις μίλησαν για το θάνατό του.

Η Μελίσα Έθεριτζ είπε ότι πίστευε πως η «όμορφη φωνή του Μάικλ και το όμορφο πρόσωπό του και οι όμορφες κινήσεις του και η όμορφη μουσική του ήταν ένα τέτοιο δώρο».

Ο Τζέιμς Γκόρντεν δήλωσε στο People ότι ο Μάικλ ήταν η έμπνευση για το Carpool Karaoke, μοιραζόμενος ότι «αισθάνθηκε απίστευτα τυχερός που βρέθηκε στην τροχιά του για μια στιγμή».

Εν τω μεταξύ, οι κάτοικοι της γειτονιάς του Μάικλ συγκεντρώθηκαν έξω από το σπίτι του, αφήνοντας λουλούδια, αρκουδάκια, κάρτες και φωτογραφίες. Οι γείτονες τον θυμόντουσαν με αγάπη και είπαν ότι τον έβλεπαν συχνά στην πόλη να βγάζει βόλτα τα σκυλιά του και μερικές φορές να παρακολουθεί τη λειτουργία της παραμονής των Χριστουγέννων.

«Οι περισσότερες συναλλαγές μου ήταν με το προσωπικό του και ο Τζορτζ απασχολούσε πραγματικά αξιοπρεπείς ανθρώπους και τους φερόταν με σεβασμό. Τους θεωρούσε μέλος της οικογένειας και ήταν ευγενικός και γενναιόδωρος μαζί τους. Ήταν ένας πολύ καλός γείτονας», δήλωσε ένας γείτονας στο People.

Τζορτζ Μάικλ και Έλτον Τζον

Ποια κληρονομιά άφησε ο Τζορτζ Μάικλ;

Μόνο μετά το θάνατο του Μάικλ πολλοί άνθρωποι έμαθαν για το μυστικό φιλανθρωπικό του έργο και τις γενναιόδωρες δωρεές του σε όσους είχαν ανάγκη. Κατά τη διάρκεια της ζωής του, ο Μάικλ φέρεται να έκανε δωρεές σε διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις, να έδωσε δωρεάν συναυλίες σε νοσοκόμες, να εργάστηκε σε ένα καταφύγιο αστέγων και να βοήθησε μητέρες που αγωνίζονταν.

Σε μια περίπτωση, ο Μάικλ δώρισε ανώνυμα χιλιάδες δολάρια σε μια γυναίκα για θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης, αφού την είδε σε ένα talk show να συζητά για τους αγώνες της με τη γονιμότητα.

Ο Μάικλ όχι μόνο της έστειλε λουλούδια όταν έμαθε ότι είχε αποβάλει, αλλά και αργότερα πανηγύρισε όταν έμαθε ότι τελικά μπόρεσε να γεννήσει ένα κοριτσάκι. Μόνο μετά τη γέννηση του μωρού ο Μάικλ αποκάλυψε ότι ήταν ο ανώνυμος δότης.

«Ο πιο γενναιόδωρος άνθρωπος»

«Θέλω απλώς να τον θυμάμαι για την υπέροχη μουσική του και την καλοσύνη του, την οποία ο κόσμος σχολιάζει», δήλωσε ο Έλτον Τζον για τον Μάικλ κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας-αφιέρωμα το 2017.

«Ήταν ο πιο ευγενικός, ο πιο γενναιόδωρος άνθρωπος και το έκανε χωρίς να θέλει καμία δημοσιότητα. Τον έχω δει να είναι τόσο ευγενικός με τόσους πολλούς ανθρώπους. Θα μου λείψει τόσο πολύ για τη μουσική του, αλλά περισσότερο από οτιδήποτε άλλο για την ανθρωπιά του».

Επιπλέον, η μουσική καριέρα του Μάικλ με τους Wham! και ως σόλο καλλιτέχνης άφησε μόνιμο αποτύπωμα στη μουσική βιομηχανία. Η μουσική του συνεχίζει να είναι δημοφιλής σε όλο τον κόσμο, ενώ η ταινία Last Christmas εμπνεύστηκε ακόμη και από τη δισκογραφία του. Το 2023, ανακηρύχθηκε μέλος του Rock and Roll Hall of Fame.