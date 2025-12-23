Από την 1η Αυγούστου 2026, οι παλιές ελληνικές ταυτότητες παύουν να ισχύουν για ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αλλαγή αυτή σημαίνει ότι όσοι πολίτες δεν έχουν εκδώσει τη νέα ταυτότητα μέχρι τότε, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα στις καλοκαιρινές διακοπές τους, καθώς δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν σε χώρες της ΕΕ.

Το πρόβλημα επιτείνεται από το γεγονός ότι τα ραντεβού για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων έχουν ήδη εξαντληθεί έως τις 20 Ιουνίου. Πολλοί πολίτες έχουν στη διάθεσή τους μόλις λίγες εβδομάδες για να εξασφαλίσουν νέο ραντεβού, γεγονός που προκαλεί ανησυχία και πίεση, καθώς οι επόμενες διαθέσιμες ημερομηνίες αναμένεται να καλυφθούν άμεσα.

Τι σημαίνει για τους ταξιδιώτες

Μετά την 1η Αυγούστου 2026, οι παλιές ταυτότητες δεν θα γίνονται δεκτές σε κανένα αεροδρόμιο εντός ΕΕ. Έτσι, ακόμη και για ταξίδια σε δημοφιλείς προορισμούς όπως η Ιταλία, η Γαλλία ή η Ισπανία, οι πολίτες θα πρέπει να διαθέτουν αποκλειστικά τις νέες ταυτότητες.

Όσοι επιχειρήσουν να ταξιδέψουν με την παλιά ταυτότητα μετά την ημερομηνία αυτή, κινδυνεύουν με ακύρωση εισιτηρίων, πρόστιμα ή ακόμη και απαγόρευση εισόδου στη χώρα προορισμού.

Προβλήματα και προκλήσεις

Η ζήτηση για νέες ταυτότητες έχει εκτοξευθεί, με αποτέλεσμα τα ραντεβού να έχουν εξαντληθεί σχεδόν σε όλα τα αστυνομικά τμήματα. Πολλοί πολίτες αναγκάζονται να περιμένουν για μήνες, γεγονός που μπορεί να τους αφήσει χωρίς έγκυρο έγγραφο κατά την περίοδο των διακοπών ή σε άλλες καθημερινές συναλλαγές.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, διατίθεται η δυνατότητα επείγουσας έκδοσης νέας ταυτότητας, κυρίως για όσους χρειάζεται να ταξιδέψουν άμεσα για επαγγελματικούς ή άλλους σοβαρούς λόγους.

Η κατάσταση αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για καλύτερο σχεδιασμό και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κατά την κορύφωση της ταξιδιωτικής περιόδου. Με το καλοκαίρι να πλησιάζει, η προτεραιότητα για κάθε πολίτη είναι πλέον σαφής: έκδοση νέας ταυτότητας πριν οι παλιές πάψουν να ισχύουν.