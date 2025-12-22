Οκτώ φερόμενοι ως «ναρκο-τρομοκράτες» σκοτώθηκαν τη Δευτέρα (22/12) σε αμερικανικά πλήγματα εναντίον τριών ύποπτων πλοιαρίων μεταφοράς ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας.

Η Διοίκηση Νοτίου Περιοχής των ΗΠΑ (U.S. Southern Command) ανέφερε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι οι επιθέσεις οι οποίες αποτελούν μέρος των πάνω από 20 επιχειρήσεων στην περιοχή από τις αρχές Σεπτεμβρίου, διατάχθηκαν από τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Σύμφωνα με τη Διοίκηση, τρία άτομα σκοτώθηκαν στο πρώτο σκάφος, δύο στο δεύτερο και τρία στο τρίτο. Τα πλοιάρια φέρονται να τελούσαν υπό τη διαχείριση οργανώσεων που έχουν χαρακτηριστεί ως τρομοκρατικές από τις ΗΠΑ και κινούνταν σε διεθνή ύδατα, χρησιμοποιώντας γνωστές διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών.

Τα νέα πλήγματα σημειώνονται σε περίοδο αυξανόμενης έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Βενεζουέλας, καθώς και ενισχυμένου ελέγχου για την επίθεση της 2ας Σεπτεμβρίου, όταν αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν διπλό πλήγμα («double tap») εναντίον ύποπτου σκάφους, σκοτώνοντας και τους επιζώντες της πρώτης επίθεσης.

Αυξανόμενη στρατιωτική δραστηριότητα και αντιδράσεις

Οι επιθέσεις αυτές είναι οι 23η έως 25η γνωστές επιχειρήσεις εναντίον ύποπτων πλοίων διακίνησης ναρκωτικών από αμερικανικές δυνάμεις στον ανατολικό Ειρηνικό και την Καραϊβική, με τον συνολικό αριθμό των νεκρών να ανέρχεται τουλάχιστον σε 94 άτομα. Η κυβέρνηση Τραμπ υπερασπίστηκε τις επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας ότι είναι κρίσιμες για την αποτροπή της εισόδου φαιντανύλης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συνθετική αυτή ουσία, που παράγεται συχνά με χημικά από την Κίνα και διακινείται μέσω Μεξικού, αποτελεί την κύρια αιτία θανάτων από υπερβολική δόση στη χώρα.

«Η δηλωμένη πρόθεση είναι να σταματήσουμε τα θανατηφόρα ναρκωτικά, να καταστρέψουμε τα ναρκοπλοία και να εξοντώσουμε τους ναρκο-τρομοκράτες που δηλητηριάζουν τον αμερικανικό λαό», δήλωσε ο Χέγκσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X τον περασμένο μήνα και πρόσθεσε: «Κάθε διακινητής που εξουδετερώνεται, συνδέεται με οργανισμό που έχει χαρακτηριστεί ως τρομοκρατικός».

Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο η φαιντανύλη και η βασική πρόδρομη χημική της ουσία χαρακτηρίζονται ως όπλα μαζικής καταστροφής.