Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εξακολουθεί να απορρίπτει τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας για τις φονικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023, τις πρωτοφανείς για την ιστορία του Ισραήλ επιθέσεις στο νότιο τμήμα της χώρας από τη Χαμάς και άλλους Παλαιστίνιους μαχητές. Τα γεγονότα εκείνης της ημέρας αποτέλεσαν την αφετηρία του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Αντί της σύστασης ανεξάρτητης επιτροπής, ο Νετανιάχου προωθεί τη δημιουργία κυβερνητικής επιτροπής, η οποία θα διερευνήσει τα γεγονότα γύρω από τις επιθέσεις. Το σχέδιο νόμου για τη συγκρότηση αυτής της επιτροπής κατατέθηκε από βουλευτή του δεξιού κόμματος Λικούντ και εγκρίθηκε από υπουργική επιτροπή, σύμφωνα με τον ιστότοπο ynet.

Η προκαταρκτική ψηφοφορία για το νομοσχέδιο έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Κνεσέτ την Τετάρτη. Η πρωτοβουλία αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από ειδικούς, την αντιπολίτευση και συγγενείς θυμάτων και πρώην ομήρων, που κατηγορούν την κυβέρνηση για προσπάθεια συγκάλυψης.

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι ο Νετανιάχου και ο κυβερνητικός συνασπισμός του αποφεύγουν να αναλάβουν προσωπική ευθύνη για τις πολιτικές και στρατιωτικές αστοχίες που επέτρεψαν την επίθεση της Χαμάς. Η Γενική Εισαγγελέας Γκάλι Μπαχαράβ-Μιάρα δήλωσε πως το προτεινόμενο νομοσχέδιο είναι «γεμάτο σημαντικά προβλήματα» και δεν θα επιτρέψει την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων.

Κατά την άποψή της, η πρόταση δεν πληροί τις προϋποθέσεις για μια αποτελεσματική και αξιόπιστη έρευνα. Ο Νετανιάχου, από την πλευρά του, επιμένει ότι μια ανεξάρτητη επιτροπή δεν θα τύγχανε της εμπιστοσύνης των πολιτών.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και τους συγγενείς των θυμάτων

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, κάλεσε σε άμεση σύσταση ανεξάρτητης επιτροπής, δηλώνοντας ότι αυτό πρέπει να γίνει «αν όχι τώρα, τότε την πρώτη εβδομάδα της κυβέρνησής μας». Οι επόμενες βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ αναμένεται να διεξαχθούν μέσα στο επόμενο έτος.

Ανάμεσα σε όσους ζητούν ανεξάρτητη έρευνα είναι και ο Τζόναθαν Πολίν, πατέρας ενός ομήρου που δολοφονήθηκε ενώ βρισκόταν σε αιχμαλωσία από τη Χαμάς. Όπως τόνισε, σε μια δημοκρατία «οι κρατικοί και πολιτικοί υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων δεν μπορούν να διερευνούν τους εαυτούς τους». Η έρευνα, πρόσθεσε, πρέπει να διασφαλίσει ότι «τίποτα από όσα συνέβησαν στον γιο μου δεν θα συμβεί ποτέ ξανά».

Ο απολογισμός των επιθέσεων και του πολέμου

Περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου και περισσότεροι από 250 απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στη Γάζα. Το Ισραήλ απάντησε κηρύσσοντας πόλεμο κατά της Χαμάς και εξαπολύοντας εκτεταμένα πλήγματα που κατέστρεψαν μεγάλο μέρος του παλαιστινιακού θύλακα.

Σχεδόν δύο χρόνια μετά, οι απώλειες στη Γάζα ξεπερνούν τους 70.000 νεκρούς, ενώ εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί. Από τις αρχές Οκτωβρίου ισχύει μια εύθραυστη εκεχειρία, χωρίς ωστόσο να διαφαίνεται μόνιμη λύση στον ορίζοντα.