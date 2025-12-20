Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ενημερωθεί από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου για πιθανή επέκταση του βαλλιστικού πυραυλικού προγράμματος του Ιράν, η οποία αποτελεί απειλή, που ενδέχεται να απαιτήσει άμεση δράση, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο NBC News.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχία, ότι το Ιράν επαναλειτουργεί εγκαταστάσεις πυρηνικού εμπλουτισμού, οι οποίες είχαν βομβαρδιστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούνιο. Σύμφωνα με το NBC, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σκοπεύει να ενημερώσει τον Ντόναλντ Τραμπ για τις πιθανές επιλογές που υπάρχουν σε περίπτωση νέας επίθεσης κατά του πυραυλικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Το πρακτορείο Reuters σημειώνει, ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις συγκεκριμένες πληροφορίες.