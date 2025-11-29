Ιράν – Οι αρχές της χώρας διέκοψαν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ένα από τα μεγαλύτερα φράγματα της περιοχής, εξαιτίας της δραματικής πτώσης της στάθμης του νερού, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το μέτρο ελήφθη καθώς το Ιράν βιώνει μία από τις πιο σοβαρές ξηρασίες των τελευταίων δεκαετιών, τη χειρότερη από τότε που ξεκίνησαν οι μετεωρολογικές καταγραφές πριν από περίπου 60 χρόνια.

«Με τη μείωση της στάθμης του νερού στο φράγμα του Καρχέχ, η παραγωγή του ηλεκτροπαραγωγικού του σταθμού κόπηκε από το εθνικό δίκτυο», δήλωσε ο Αμίρ Μαχμουντί, διευθυντής του φράγματος και του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Όπως πρόσθεσε, το νερό απελευθερώθηκε μέσω των βαλβίδων του φράγματος ώστε να φθάσει σε χαμηλότερα σημεία και να καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής.

Το φράγμα, που φέρει το όνομα του ποταμού πάνω στον οποίο κατασκευάστηκε, βρίσκεται στην επαρχία Χουζεστάν, στο νοτιοδυτικό Ιράν.

Σύμφωνα με το IRNA, πρόκειται για το μεγαλύτερο φράγμα επιχώματος στο Ιράν και σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Ο ταμιευτήρας περιέχει σήμερα περίπου ένα δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα νερού. Ο Μαχμουντί διευκρίνισε ότι «η στάθμη του νερού είναι στα 180 μέτρα, δηλαδή 40 μέτρα χαμηλότερα από το κανονικό επίπεδο λειτουργίας» που απαιτείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ξηρασία και οι επιπτώσεις της

Το Ιράν, χώρα με εκτεταμένες άνυδρες περιοχές, αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια χρόνιες ξηρασίες και παρατεταμένα κύματα καύσωνα, φαινόμενα που αναμένεται να ενταθούν λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Οι βροχοπτώσεις έχουν μειωθεί φέτος κατά περίπου 90% σε σχέση με τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Οι ταμιευτήρες που τροφοδοτούν πολλές επαρχίες έχουν φτάσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Για να αντιμετωπιστεί η κρίση, οι ιρανικές αρχές έχουν ξεκινήσει επιχειρήσεις σποράς νεφών με στόχο την πρόκληση βροχοπτώσεων, ενώ εφαρμόζουν περιοδικές διακοπές στην υδροδότηση των νοικοκυριών για τη διαχείριση της κατανάλωσης.