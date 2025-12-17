Ο επικεφαλής της Μοσάντ Νταβίντ Μπαρνέα δήλωσε ότι το Ισραήλ φέρει την ευθύνη να αποτρέψει το Ιράν από την επανεκκίνηση του πυρηνικού του προγράμματος, έξι μήνες μετά τις σύντομες αλλά έντονες εχθροπραξίες μεταξύ των δύο χωρών.

«Η ιδέα να συνεχιστεί η ανάπτυξη πυρηνικής βόμβας παραμένει στις καρδιές τους. Έχουμε την ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι αυτό το πυρηνικό πρόγραμμα, το οποίο υπέστη σημαντικό πλήγμα σε συνεργασία με τους Αμερικανούς, δεν θα ενεργοποιηθεί ποτέ ξανά», ανέφερε ο Μπαρνέα σε εκδήλωση της υπηρεσίας, αναφερόμενος στους βομβαρδισμούς ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου τον Ιούνιο.

Στις 13 Ιουνίου, το Ισραήλ εξαπέλυσε άνευ προηγουμένου επιθέσεις εναντίον του Ιράν, με στόχο ανώτατους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων, επιστήμονες του πυρηνικού προγράμματος και στρατιωτικές υποδομές. Οι επιχειρήσεις είχαν ως αποτέλεσμα και εκατοντάδες απώλειες αμάχων.

Το Ιράν απάντησε εκτοξεύοντας εκατοντάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς το Ισραήλ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε βομβαρδισμούς ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, εντείνοντας τη σύγκρουση που διήρκεσε δώδεκα ημέρες.

Ο Μπαρνέα, του οποίου η θητεία στη Μοσάντ ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2026, εξέφρασε ξεκάθαρα την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε διπλωματική προσέγγιση για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. «Το Ιράν πιστεύει ότι μπορεί για άλλη μια φορά να εξαπατήσει τη διεθνή κοινότητα» και να επιτύχει ακόμη μια «κακή» συμφωνία, τόνισε, προσθέτοντας: «Δεν θα το επιτρέψουμε».