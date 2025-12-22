Οι Αμερικανικές υπηρεσίες Πληροφοριών εξακολουθούν να προειδοποιούν ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει εγκαταλείψει τον στόχο του να καταλάβει το σύνολο της Ουκρανίας, αλλά και ορισμένες περιοχές της Ευρώπης που ανήκαν στη Σοβιετική Ένωση.

Όπως μετέδωσε το Reuters, έξι πηγές με γνώση του θέματος επιβεβαίωσαν ότι οι εκθέσεις αυτές εκδόθηκαν την ώρα που εντείνονται οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι αναφορές αυτές έρχονται σε αντίθεση με την εικόνα που παρουσιάζουν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι διαπραγματευτές του, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο Πούτιν επιθυμεί τον τερματισμό των εχθροπραξιών, καθώς και με τις διαβεβαιώσεις του Κρεμλίνου ότι η Ρωσία δεν συνιστά απειλή για την Ευρώπη.

Η πιο πρόσφατη έκθεση χρονολογείται στα τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με μία από τις πηγές. Τα συμπεράσματα των αμερικανικών υπηρεσιών παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητα από τη ρωσική εισβολή του 2022 και συμβαδίζουν με τις εκτιμήσεις Ευρωπαίων ηγετών και υπηρεσιών ασφαλείας, οι οποίοι θεωρούν ότι ο Πούτιν εξακολουθεί να εποφθαλμιά το σύνολο της Ουκρανίας και περιοχές πρώην σοβιετικών κρατών που σήμερα είναι μέλη του ΝΑΤΟ.

«Οι πληροφορίες πάντα έδειχναν ότι ο Πούτιν θέλει περισσότερα», δήλωσε ο Δημοκρατικός βουλευτής Μάικ Κουίγκλι, μέλος της επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων. «Οι Ευρωπαίοι είναι πεπεισμένοι γι’ αυτό. Οι Πολωνοί είναι εντελώς πεπεισμένοι. Οι χώρες της Βαλτικής πιστεύουν ότι θα είναι οι πρώτες», πρόσθεσε.

Η Ρωσία ελέγχει σήμερα περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους, ενώ ο Πούτιν έχει ανακοινώσει την προσάρτηση των επαρχιών Λουχάνσκ, Ντονέτσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια, καθώς και της Κριμαίας.

Προσπάθειες για ειρηνευτική συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει το Κίεβο να αποσύρει τις δυνάμεις του από τα εδάφη των επαρχιών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ που εξακολουθεί να ελέγχει, στο πλαίσιο της ειρηνευτικής πρότασης των ΗΠΑ, σύμφωνα με δύο πηγές. Το αίτημα αυτό απορρίπτουν τόσο ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι όσο και η πλειονότητα των Ουκρανών πολιτών.

«Η ομάδα του προέδρου έχει σημειώσει τρομερή πρόοδο προς τον τερματισμό του πολέμου» και μια ειρηνευτική συμφωνία «βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Η διευθύντρια των Υπηρεσιών Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ, Τάλσι Γκάμπαρντ, ανέφερε σε ανάρτησή της ότι η Ρωσία «επιδιώκει να αποφύγει έναν ευρύτερο πόλεμο με την Ευρώπη», προσθέτοντας πως η πρόοδος των ρωσικών δυνάμεων δείχνει ότι η Μόσχα «δεν έχει την ικανότητα να κατακτήσει και να διατηρήσει τον έλεγχο ολόκληρης της Ουκρανίας, πόσο μάλλον της Ευρώπης».

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία αγνοεί πόσο αξιόπιστες είναι οι πηγές που επικαλείται το Reuters, υπογραμμίζοντας ότι, αν το δημοσίευμα είναι ακριβές, τότε τα συμπεράσματα των αμερικανικών υπηρεσιών είναι «λανθασμένα». «Δεν είναι σε καμία περίπτωση αλήθεια», τόνισε.

Εγγυήσεις ασφαλείας και όροι ειρήνης

Οι διαπραγματευτές του Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο επιχειρηματίας Στιβ Γουίτκοφ, συζητούν εδώ και εβδομάδες ένα αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων με Ουκρανούς, Ρώσους και Ευρωπαίους αξιωματούχους. Παρά την πρόοδο που αναφέρθηκε μετά τις συνομιλίες στο Μαϊάμι, παραμένουν σοβαρές διαφωνίες για τα εδαφικά ζητήματα.

Μία πηγή και ένας διπλωμάτης σημείωσαν ότι οι αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας προς το Κίεβο εξαρτώνται από το αν ο Ζελένσκι αποδεχθεί παραχώρηση εδαφών στη Μόσχα. Άλλοι διπλωμάτες, ωστόσο, διέψευσαν αυτή την εκδοχή, επισημαίνοντας ότι εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια, καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος έχει αποκλείσει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας, που θα τεθούν σε ισχύ μετά την υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας, προβλέπουν την ανάπτυξη κυρίως ευρωπαϊκής δύναμης σε γειτονικές χώρες και στην Ουκρανία, μακριά από τη γραμμή του μετώπου, για την αποτροπή νέας ρωσικής επίθεσης.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις θα περιοριστούν σε 800.000 μέλη, σύμφωνα με πηγή, αν και η Μόσχα φέρεται να επιθυμεί μικρότερο αριθμό. Οι ΗΠΑ εμφανίζονται ανοικτές σε αυτό το ενδεχόμενο.

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον σχεδιάζει να παρέχει πληροφορίες και υποστήριξη στο Κίεβο, με το σύνολο των εγγυήσεων να απαιτεί έγκριση από το Κογκρέσο. Το σχέδιο περιλαμβάνει, σύμφωνα με πηγές, και υποστηριζόμενες από τις ΗΠΑ εναέριες περιπολίες πάνω από την Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι εμφανίστηκε επιφυλακτικός, δηλώνοντας ότι «υπάρχει ένα ερώτημα για το οποίο ακόμη δεν έχω λάβει απάντηση: τι ακριβώς θα κάνουν αυτές οι εγγυήσεις ασφαλείας».

Παραμένει αβέβαιο αν ο Πούτιν θα αποδεχθεί τις προτεινόμενες εγγυήσεις, καθώς έχει απορρίψει επανειλημμένα την ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία. Κατά την ετήσια συνέντευξη Τύπου του, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ανοικτός σε συζητήσεις, αλλά ξεκαθάρισε ότι οι όροι του πρέπει να ικανοποιηθούν, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν την προέλασή τους.

Αρκετοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ αναγνωρίζουν ότι ο Πούτιν ίσως να μην είναι διατεθειμένος να συμβιβαστεί με κάτι λιγότερο από τον αρχικό του στόχο, δηλαδή την πλήρη κατάληψη της Ουκρανίας.

«Δεν ξέρω αν ο Πούτιν θέλει να καταλήξει σε συμφωνία ή να καταλάβει το σύνολο της χώρας. Είναι δύο πράγματα που έχει δηλώσει δημοσίως», σχολίασε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. «Γνωρίζουμε τι ήθελαν να πετύχουν αρχικά όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Δεν έχουν πετύχει αυτούς τους στόχους», πρόσθεσε.