Το εορταστικό τεύχος του HELLO! έρχεται στα περίπτερα την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου και δίνει τον απόλυτο τόνο των γιορτών.

Στο εξώφυλλο και στο κεντρικό του θέμα, το HELLO! εξασφαλίζει μια μεγάλη αποκλειστικότητα:

Ο Ροντινέι Μαρσέλο ντε Αλμέιντα, ο Βραζιλιάνος αστέρας του Ολυμπιακού, ανοίγει για πρώτη φορά το σπίτι του και την καρδιά του. Μας υποδέχεται σε μια ζεστή, οικογενειακή ατμόσφαιρα, μας συστήνει τους ανθρώπους που αποτελούν τη δύναμή του και μιλά σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη για τη ζωή του στην Ελλάδα, το ποδόσφαιρο, τα όνειρα και τις αξίες του.

Στις σελίδες του νέου τεύχους, οι The Chasers, οι πέντε «κυρίαρχοι της γνώσης», μιλούν για την απρόσμενη επιτυχία του τηλεπαιχνιδιού του MEGA που έχει κερδίσει το κοινό και αποκαλύπτουν τι κρύβεται πίσω από τη δυναμική της ομάδας.

Παράλληλα, το HELLO! καταγράφει χαλαρές, σπάνιες στιγμές δύο παγκόσμιων θρύλων: ο Ροντ Στιούαρτ και ο Νόβακ Τζόκοβιτς απολαμβάνουν την Αθήνα μακριά από τα φώτα της σκηνής και των γηπέδων, σε στιγμιότυπα που ξεχωρίζουν για τη φυσικότητα και τη διακριτική λάμψη τους.

Ιδιαίτερη θέση στο τεύχος έχει και η Κέιτ Μίντλετον, με αφιέρωμα που την αναδεικνύει ως την πιο καλοντυμένη γαλαζοαίματη, σύμβολο διαχρονικής κομψότητας και σύγχρονου βασιλικού στιλ.

Φυσικά, από το εορταστικό HELLO! δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι προτάσεις μόδας και ομορφιάς για λαμπερές εμφανίσεις, αλλά και ένα ξεχωριστό γιορτινό μενού με την υπογραφή της Αργυρώς Μπαρμπαρίγου, για να γίνουν τα φετινά Χριστούγεννα ακόμα πιο απολαυστικά.

HELLO!, το πιο glamorous περιοδικό, σας προσκαλεί να ζήσετε τη μαγεία των γιορτών μέσα από πρόσωπα, ιστορίες και εικόνες που ξεχωρίζουν.

Κυκλοφορεί στα περίπτερα την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου.