Το πιο διάσημο και glamorous περιοδικό στον κόσμο επέστρεψε!

To ηγετικό lifestyle brand, με πάνω 20.000.000 αναγνώστες παγκοσμίως, επανακυκλοφορεί με φωτογραφίσεις υψηλής αισθητικής, αποκλειστικά θέματα, πολυτελές περιεχόμενο και νέα trends που ξεχωρίζουν.

Κάθε τεύχος αποτελεί μια glamorous εμπειρία, με προσωπικές εξομολογήσεις μεγάλων προσωπικοτήτων, backstage στιγμές, διεθνή θέματα καθώς και θέματα μόδας και ομορφιάς.

Στο τεύχος που κυκλοφορεί, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, υποδέχεται το HELLO! στην πρεσβευτική κατοικία.

Ο Κόσμο και η Μπρόνγια Λίντζε Γκόρντον μας ξεναγούν στο μαγευτικό Cluny Castle στη Σκωτία.

HELLO!: Αφιέρωμα στη λαμπερή διαδρομή του διεθνούς ιστορικού τίτλου.

Ο Γιάννης Βούρος και ο Τάσος Ιορδανίδης, οι πρωταγωνιστές της δημοφιλούς σειράς του MEGA «Μια Νύχτα Μόνο», μιλούν για την τηλεοπτική τους συνύπαρξη και εξομολογούνται προσωπικές τους αλήθειες.

Royal story: Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ στηρίζει τις πριγκίπισσες Μπεατρίς και Ευγενία μετά την εκδίωξη του πατέρα τους, Άντριου, και την αφαίρεση των βασιλικών του τίτλων.

Ρετρό αναμνήσεις από μυθικά καλέσματα με διεθνείς προσωπικότητες σε πολυτελείς δεξιώσεις στη νυχτερινή Αθήνα.

Λαμπερές παρουσίες που ξεχώρισαν στις κοσμικές εκδηλώσεις.

Μόδα και ομορφιά για Xmas glamorous εμφανίσεις.

Εορταστικά γλυκά από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.

Επικαιρότητα και lifestyle συνθέτουν το απόλυτο σκηνικό σε ένα σύγχρονο περιοδικό με περιεχόμενο που καθηλώνει.

Περιοδικό HELLO!, από αυτή την Τετάρτη, 17/12, και κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.