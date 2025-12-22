Μια πνοή ελληνικού αέρα φύσηξε, πριν από λίγες ημέρες, στα χρυσοποίκιλτα σαλόνια ενός διάσημου μουσείου στο κέντρο του Παρισιού.

Ιππότης των Τεχνών και των Γραμμάτων

Εκεί, ο Έλληνας συγγραφέας Χρήστος Μαρκογιαννάκης τιμήθηκε με τον τίτλο του Ιππότη των Τεχνών και των Γραμμάτων. Στον εισαγωγικό λόγο της απονομής, ο γνωστός συγγραφέας, ιστορικός και παρουσιαστής Στεφάν Μπερν (Stephane Bern), γνωστός για τον ρόλο του ως επικεφαλής της αποστολής διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς υπό την αιγίδα του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, υπογράμμισε τον ρόλο του Έλληνα συγγραφέα στη δημιουργία γεφυρών φιλίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία.

Υπενθύμισε ότι, παρότι ο Χρήστος Μαρκογιαννάκης είναι εγκληματολόγος και γράφει σκηνές εγκλήματος, το έγκλημα μπορεί να «αποδίδει». Και ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο η Γαλλική Δημοκρατία θέλησε να τον τιμήσει για τη συμβολή του στη λογοτεχνία και τον πολιτισμό.

Πολλές προσωπικότητες

Παρουσία πολλών προσωπικοτήτων, μεταξύ των οποίων ο Λοράν Στεφανινί (Laurent Stefanini), πρώην επικεφαλής του πρωτοκόλλου του Προεδρικού Μεγάρου των Ηλυσίων και σήμερα διακεκριμένος διπλωμάτης, αλλά και πολλών συγγραφέων όπως η Αντρέα Μαρκολόνγκο, οι πρέσβεις στο Παρίσι της Κύπρου, Παύλος Κόμπος, και του Μονακό, Βαλερί Μπριέλ-Μελχιόρ (Valérie Bruel Melchior), ο Πιερ-Αλεξί Ντιμά (Pierre-Alexis Dumas) από τον οίκο Hermès, η Ντενίζ Βιλγκρέν (Denise Villegrain), επιμελήτρια στο Palais de Tokyo, ο Πρίγκιπας Ιωακείμ Μυρά (Joachim Murat), ο Μαξίμ Οαγιόν (Maxim Ohayon), διευθυντής χορηγιών της Βασιλικής Όπερας των Βερσαλλιών, καθώς και πλήθος δημοσιογράφων.

Τα βιβλία του Χρήστου Μαρκογιαννάκη στα ελληνικά : Θάνατος επί σκηνής, Στον 5ο όροφο της Νομικής, Μυθιστόρημα με κλειδί στις εκδόσεις Μίνωα και Ομέρο, ο κρυφός γιος στις εκδόσεις Ψυχογιός.