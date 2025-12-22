Στους αγρότες της Εύβοιας και της Στερεάς Ελλάδας, που ετοιμάζονται να αποκλείσουν την Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας, περνά η «σκυτάλη» των δυναμικών κινητοποιήσεων.

Όπως αναφέρει το Orange Press, τρακτέρ των αγροτών έχουν ήδη παραταχθεί στο σημείο και κατά τις έξι αναμένεται να κάνουν την κίνησή τους.

«Σήμερα θα κλείσουμε [την Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας] από τις έξι έως τις εννέα το βράδυ. Είναι η τελευταία κινητοποίηση που κάνουμε για αυτή την εβδομάδα. Γιατί Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή θα δώσουμε κυκλοφορία σε όλους έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν τις γιορτές τους.

Εχθές κάναμε μια άλλη πράξη, το να ανοίξουμε τα διόδια των Αφιδνών, το μπλόκο το δικό μας, της Κηρίνθου, της Ιστιαίας, της Θήβας, του Κάστρου και της Αταλάντης. Έτσι ώστε να δείξουμε ότι τον κόσμο τον θέλουμε κοντά μας και να δείξουν ότι και εμείς είμαστε δίπλα στον κόσμο. Τώρα τις κινητοποιήσεις που κάνουμε είναι για να σκληρύνουμε λίγο τη στάση μας, έτσι ώστε η κυβέρνηση να αρχίσει να μας παίρνει στα σοβαρά, ότι τα προβλήματά μας είναι διαχρονικά και πρέπει να τα λύσει» λέει στο Orange Press Agency ο Βαγγέλης Ρουμπής, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Τριάδας και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής στο μπλόκο της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας.

Σύμφωνα με τον Βαγγέλη Ρουμπή τα σοβαρότερα ζητήματα στα οποία πρέπει να δώσει λύση η κυβέρνηση είναι «το αγροτικό πετρέλαιο, η κιλοβατώρα που μας καίει πάρα πολύ. Είναι η ευλογιά που δεν έχει κοιτάξει καθόλου. Είναι γύρω στα 2.200 κοπάδια που έχουν σφαγεί στην Ελλάδα. Τα 16 από αυτά είναι στη Βόρεια Εύβοια, είναι στο δικό μας νομό. Πολλοί δεν έχουν αποζημιωθεί και αυτοί οι λιγοστοί που έχουν αποζημιωθεί έχουν πάρει μόνο τα μισά. Και ένα άλλο που έχω να πω είναι ότι αποζημιώνει τα πρόβατα με 140 ευρώ το ένα, ενώ οι πραγματικές αγορές με τιμολόγια που έχουν κάνει πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι, κυμαίνονται στα 450 ευρώ».