Ισχυροί άνεμοι έπληξαν τις τελευταίες μέρες την πολιτεία του Γουαϊόμινγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας την ανατροπή ρυμουλκούμενων οχημάτων και την έκδοση προειδοποιήσεων από την Τροχαία του Ουαϊόμινγκ. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο ABC4, οι αρχές προχώρησαν και σε προσωρινό κλείσιμο τμημάτων του οδικού δικτύου.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Τροχαία ανέφερε πως «οι άνεμοι μπορεί να μην φτάνουν σήμερα τα 230 χλμ./ώρα, αλλά ριπές άνω των 110 χλμ./ώρα αρκούν για να ανατρέψουν ελαφρά οχήματα, τροχόσπιτα ή ακόμη και βαν».

Caught on camera: Watch as a semi flips over from strong winds along I-25 in Wyoming. pic.twitter.com/J6LpeKeda5 — AccuWeather (@accuweather) December 20, 2025

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ εξέδωσε προειδοποίηση για ισχυρούς ανέμους σε μεγάλο μέρος του Ουαϊόμινγκ, αλλά και σε περιοχές του Κολοράντο και της Μοντάνα.

Οι θυελλώδεις άνεμοι οδήγησαν τις αρμόδιες αρχές στο κλείσιμο βασικών οδικών αξόνων, όπως των Interstate 80 και Interstate 25, για οχήματα μεγάλου ύψους. Ωστόσο, παρά τις σαφείς προειδοποιήσεις, αρκετά ημιφορτηγά και τροχόσπιτα συνέχισαν την πορεία τους, με αποτέλεσμα πολλά να ανατραπούν.

Όπως ανακοίνωσε η Wyoming Highway Patrol, την προηγούμενη εβδομάδα καταγράφηκαν περισσότερα από 40 περιστατικά ανατροπών, εκ των οποίων τα 21 σημειώθηκαν μόνο την Τρίτη. Σε εννέα περιπτώσεις αναφέρθηκαν τραυματισμοί, χωρίς πάντως να υπάρχουν ενδείξεις για σοβαρούς τραυματισμούς.