Δημιούργησαν με κέφι, παρουσίασαν με ομαδικότητα, «πούλησαν» με χαμόγελο και ό, τι μάζεψαν, τα πρόσφεραν με αγάπη στα παιδιά της «Φλόγας»!

Ο λόγος για τους μαθητές και τις μαθήτριες της ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Παραλίας Διστόμου που με δική τους πρωτοβουλία… εκμεταλλεύτηκαν την προσέλευση των γονιών τους στο Σχολείο για να πάρουν τους βαθμούς τους και…έστησαν Bazaar με τα δημιουργήματα τους για την «Φλόγα»!

«Πελάτες» συμμαθητές και μαμάδες-μπαμπάδες απ’ όλες τις τάξεις: Γλυκίσματα, κέικ, βραχιολάκια, ζωγραφισμένα μπουκάλια και ξύλα, φυτά-γούρια, μπρελόκ κ.α. όμορφες κατασκευές γέμισαν τους πάγκους στο προαύλιο του Σχολείου και σε μια ώρα… ξεπούλησαν!

Στα «ταμεία» μαζεύτηκαν, όπως μάθαμε, πάνω από 800 ευρώ που οδεύουν, με την βοήθεια των δασκάλων τους προς τα παιδιά της «Φλόγας», του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια (floga.org.gr). Στην όμορφη εκδήλωση προσκλήθηκε και χαιρέτησε μέλος του Παραρτήματος της «Φλόγας» στην Βοιωτία.

Η εκδήλωση περιελάμβανε και μια ξεχωριστή εκπαιδευτική δράση του Σχολείου που ανέδειξε -σε έκθεση- την δημιουργική φαντασία και ευρηματικότητα των μαθητών: Από ένα μέρος του περιγράμματος μιας εικόνας, οι μαθητές είχαν κληθεί… «να βγουν από το κουτί», να εμπνευστούν και να την ολοκληρώσουν! Ε, όλοι οι επισκέπτες-θεατές εντυπωσιάστηκαν από τα αποτελέσματα!

Μπράβο σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς της Παραλίας Διστόμου για όλα: Και το «Παζάρι Αγάπης» για την «Φλόγα» και την δημιουργικότητα των παιδιών, καθώς για άλλη μια φορά στον «έλεγχο της αγάπης» πήραν όλοι δέκα με τόνο (10′)!