Από τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, οι κάτοχοι αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών θα μπορούν να παραλάβουν τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων τους που είχαν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων. Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στη διευκόλυνση των πολιτών στις μετακινήσεις τους κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων.

Η επιστροφή των πινακίδων θα πραγματοποιείται μετά την καταβολή του προβλεπόμενου προστίμου και με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Οι πολίτες θα πρέπει να έχουν μαζί τους την άδεια κυκλοφορίας, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, καθώς και αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

Σε περίπτωση που η παραλαβή γίνει από τρίτο πρόσωπο, απαιτείται θεωρημένη εξουσιοδότηση. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται στα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων, στη Λιοσίων 22, από τις 09.00 έως τις 14.30.

Ποιοι δεν τις παίρνουν

Δεν θα επιστραφούν πινακίδες και άδειες οδήγησης που έχουν αφαιρεθεί λόγω παραβάσεων αντικοινωνικής στάθμευσης, όπως στάθμευση σε ράμπες ΑμεΑ ή σε σημεία με σήμανση Ρ-71 και Ρ-72. Επίσης, εξαιρούνται περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχουν σχετικές αποφάσεις των Δικαστικών Αρχών.