Ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, εξήγησε την απόφαση του δήμου να αφαιρέσει τις πινακίδες των τραπεζών–χορηγών από τα σχολεία που ανακαινίστηκαν μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

«Eίναι πρόκληση να μπαίνουν στα σχολεία πινακίδες τραπεζών που έχουν καταστρέψει τη χώρα και να καλούνται τα παιδιά να τους δοξάζουν», υπογράμμισε.

«Οι τράπεζες έχουν πάρει 52 δισεκατομμύρια από τον ελληνικό λαό για να κρατηθούν οι ιδιοκτήτες τους. Και τώρα έρχονται να δώσουν ψίχουλα, θέλοντας να φανούν ευεργέτες», ανέφερε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Πελετίδης, προσθέτοντας ότι «δεν χρειάζεται να μνημονεύουμε στα σχολεία μας αυτούς που κερδοσκοπούν σε βάρος του λαού».

«Θέλουμε η κυβέρνηση να αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις της απέναντι στην παιδεία»

Ερωτηθείς γιατί ο δήμος Πατρέων δεν αρνήθηκε τη χρηματοδότηση εξαρχής, ο κ. Πελετίδης υπογράμμισε ότι «το έργο έγινε από την κυβέρνηση και με συμφωνίες που έκανε η ίδια με τις τράπεζες», ενώ ο δήμος «δεν έχει καμία απολύτως συμφωνία» με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή ιδιώτες.

«Εμείς δεν θέλουμε καμία χορηγία. Θέλουμε η κυβέρνηση να αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις της απέναντι στην παιδεία. Αν δεν μπορεί, να φύγει», υπογράμμισε. Για το αν επιτρέπεται καμία ιδιωτική χορηγία, απάντησε πως «καμία απολύτως. Δεν μπορεί να υπάρχει δωρεά από επιχειρηματικούς ομίλους που συντρίβουν τη ζωή του λαού».

Τέλος, ο κ. Πελετίδης επισήμανε πως «δεν έχουμε ανάγκη από χορηγούς, αλλά από δικαιοσύνη και επιστροφή των χρημάτων που μας πήραν, επιμένοντας ότι η στάση του Δήμου είναι συμβολική αντίδραση απέναντι σε ένα σύστημα που «δοξάζει τους υπεύθυνους για τη φτώχεια του λαού».