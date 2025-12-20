Απεργίες σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Βρετανία, η Ιταλία και η Ισπανία, απειλούν να προκαλέσουν σοβαρές αναταράξεις στα ταξίδια κατά τη διάρκεια και μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων. Οι κινητοποιήσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις, ακυρώσεις πτήσεων και μεγάλες ουρές στα αεροδρόμια, σε μια από τις πιο πολυσύχναστες περιόδους του έτους.

Με απεργίες να έχουν προγραμματιστεί σε βασικούς συγκοινωνιακούς κόμβους, όπως τα αεροδρόμια Χίθροου και Λούτον του Λονδίνου, αλλά και σε σημαντικά δίκτυα μεταφορών στην Ιταλία και την Ισπανία, οι ταξιδιώτες καλούνται να παρακολουθούν στενά τις ενημερώσεις των αεροπορικών εταιρειών. Οι κινητοποιήσεις σχετίζονται κυρίως με μισθολογικές διαφορές και συνθήκες εργασίας, οι οποίες παραμένουν άλυτες παρά τις διαπραγματεύσεις.

Βρετανία: Απεργίες στα αεροδρόμια Χίθροου και Λούτον

Περισσότερα από 130 μέλη πληρώματος καμπίνας της Scandinavian Airlines Services (SAS) έχουν εξαγγείλει απεργίες στις 22, 23, 24 και 26 Δεκεμβρίου, προκαλώντας αναστάτωση στο αεροδρόμιο Χίθροου. Η διαμάχη αφορά τις αμοιβές, καθώς οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι οι προτεινόμενες αυξήσεις δεν συμβαδίζουν με τον πληθωρισμό. Ορισμένοι έχουν δηλώσει ότι αναγκάζονται να προσφεύγουν σε τράπεζες τροφίμων, γεγονός που εντείνει τη δυσαρέσκεια.

Στο αεροδρόμιο Λούτον, περίπου 200 υπάλληλοι της easyJet, μεταξύ των οποίων προσωπικό check-in και διαχείρισης αποσκευών, ξεκίνησαν απεργία που θα διαρκέσει έως τις 22 Δεκεμβρίου στις 3 π.μ. Ένας δεύτερος γύρος έχει προγραμματιστεί για το διάστημα 26–29 Δεκεμβρίου. Η εταιρεία δηλώνει ότι συνεργάζεται με άλλους παρόχους για να περιορίσει τις επιπτώσεις, ωστόσο οι επιβάτες καλούνται να παραμένουν ενημερωμένοι για τις πτήσεις τους.

Ισπανία: Συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις στα αεροδρόμια

Στην Ισπανία, οι απεργίες των χειριστών αποσκευών συνεχίζονται και επηρεάζουν πολλά αεροδρόμια της χώρας. Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται από τις 5 π.μ. έως τις 9 π.μ. κάθε Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή έως το τέλος Δεκεμβρίου. Τα μεγαλύτερα προβλήματα αναμένονται στα αεροδρόμια της Βαρκελώνης, της Μαδρίτης, της Μάλαγα και της Πάλμα ντε Μαγιόρκα.

Οι επιβάτες καλούνται να προγραμματίζουν τις μετακινήσεις τους λαμβάνοντας υπόψη πιθανές καθυστερήσεις, ειδικά κατά τις ώρες αιχμής.

Ιταλία: Νέες απεργίες τον Ιανουάριο

Στην Ιταλία, το συνδικάτο CUB Transporti, που εκπροσωπεί το προσωπικό εδάφους, έχει ανακοινώσει τετράωρη στάση εργασίας στις 9 Ιανουαρίου, από τη 1 μ.μ. έως τις 5 μ.μ., σε αεροδρόμια σε όλη τη χώρα. Την ίδια ημέρα, το προσωπικό της Swissport Italia στο αεροδρόμιο Λινάτε του Μιλάνου σχεδιάζει 24ωρη απεργία.

Επιπλέον, στις 31 Ιανουαρίου, αναμένονται προβλήματα στις πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Βερόνα, λόγω κινητοποίησης του προσωπικού ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της ENAV.