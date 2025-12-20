Tέλος καλό, όλα καλά… Για την ώρα τουλάχιστον..Διότι αν το «πιάσεις» γενικά, σαφώς και η χρονιά μόνο καλά δεν κυλάει για τον Άρη. Σε αυτή τη φάση, όμως, χρειαζόταν πάση θυσία τη νίκη. Για την ηρεμία των γιορτών και για να αποφύγει όσα θα έφερνε μία γκέλα στην Τρίπολη. Τα κατάφερε; Τελειώσαμε! Ούτε που τον νοιάζει ο τρόπος που ήρθε, ούτε και τον κόσμο του.

Σε ένα παιχνίδι υψηλής πίεσης, όπου το «πρέπει» υπερίσχυσε κάθε άλλης παραμέτρου, οι «κιτρινόμαυροι» κατάφεραν να κάνουν τη δουλειά. Όχι όμορφα, όχι πειστικά, αλλά αποτελεσματικά. Ακόμη κι αν χρειάστηκε ένα αυτογκόλ για να έρθει η νίκη, η ουσία δεν αλλάζει. Η κρισιμότητα της αναμέτρησης δεν άφηνε περιθώρια για ρίσκα ή αισθητικές απαιτήσεις. Κάτι το οποίο άπαντες φάνηκε να αντιλαμβάνονται και αποτυπώθηκε στο παραπάνω νεύρο και τη διάθεση που έβγαλαν στον αγωνιστικό χώρο του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Αγωνιστικά, το ουδέτερο μάτι δεν είχε να δει πολλά που θα τον συγκινήσουν, σε ένα μέτριο ματς στη μεγαλύτερη διάρκειά του και για τις δύο ομάδες. Ο Άρης είχε θετικά και αρνητικά στοιχεία. Πίεσε σωστά τον Αστέρα, του «χάλασε» την ανάπτυξη και τον οδήγησε σε εύκολες απώλειες μπάλας σε αρκετές περιπτώσεις. Μία στιγμή ποιότητας ήταν αυτή που έψαχνε αφού εκεί φαινόταν να οδηγείται το παιχνίδι. Και του την έδωσε από νωρίς ο Μόντσου… με τον Ιβάνοφ, μεταφέροντας το άγχος στους γηπεδούχους.

Στο τελευταίο μισάωρο οι Αρκάδες πίεσαν παραπάνω -μέσα και από τις παρεμβάσεις του Κόουλμαν- αλλά εκεί ο Άρης άντεξε και το έκανε κυρίως χάρη στον Αθανασιάδη. Ο Έλληνας τερματοφύλακας ήταν καταλυτικός, δείχνοντας ότι όταν νιώθει ψυχολογικά καλά μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς, συνεχίζοντας το σερί των καλών εμφανίσεων που ξεκίνησε στο παιχνίδι Κυπέλλου με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ.

Στο δημιουργικό κομμάτι, το βάρος έπεσε ξανά υπερβολικά στον Πέρεθ, γεγονός που κάνει το παιχνίδι του Άρη πιο προβλέψιμο. Οι αντίπαλοι διαβάζουν πλέον πιο εύκολα τον Ισπανό, κάτι που αναδεικνύει την ανάγκη για περισσότερους παίκτες με πρωτοβουλίες. Ο Μόντσου το έκανε στο 21’, με ατομική ενέργεια που έβαλε τις βάσεις για το 0-1, επιβεβαιώνοντας ότι όταν κινείται πιο ψηλά προσφέρει ουσία. Συν ότι χρειαζόταν να παρουσιάσει και αυτός κάτι θετικό, έχοντας βρεθεί στο επίκεντρο έντονης και δικαιολογημένης κριτικής τις τελευταίες εβδομάδες.

Το τρίποντο έδωσε ανάσα και ηρεμία ενόψει των γιορτών. Δεν έλυσε προβλήματα, δεν αναιρεί τις ανορθογραφίες που υπάρχουν στον Άρη. Μετά τα Χριστούγεννα, όλοι έχουν μπροστά τους πολλή δουλειά ώστε η εικόνα να βελτιωθεί εν όψει των κρίσιμων αγώνων σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Ο Μανόλο Χιμένεθ έχει να περιμένει την σταδιακή των τραυματιών και φυσικά τις μεταγραφές που έχει ζητήσει. Οπως δείχνει, όμως, μέσα και από τις δηλώσεις του, δεν έχουν προχωρήσει ακόμα όσο θα ήθελε. Ένα ακόμα… μπαλάκι που πετάει προς διοίκηση και Ρέγες, αντιλαμβανόμενος φυσικά και τις δυσκολίες της εποχής.