Πρεμιέρα τώρα στο κανάλι των ΝΕΏΝ στις 15:00 κάνει η νέα μπασκετική εκπομπή των ΤΩΝ ΝΕΩΝ, Baskettalk, στο YouTube, με τους Νίκο Συρίγο και Γιώργο Κογκαλίδη. Η εκπομπή θα προβάλλεται κάθε Τετάρτη και Σάββατο στις 15:00, δίνοντας σταθερό ραντεβού με την επικαιρότητα της EuroLeague.

Η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση παρουσιάζεται αλλιώς: πλήρες εβδομαδιαίο ρεπορτάζ, αιχμηρή ανάλυση, αριθμοί που αποτυπώνουν την πραγματικότητα και παρασκήνιο που φωτίζει τις εξελίξεις. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι δύο μεγάλες ελληνικές ομάδες, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, με ανάλυση για όσα συμβαίνουν εντός κι εκτός παρκέ, τα κρίσιμα matchups και τις αποφάσεις που καθορίζουν τη σεζόν.

Στην πρεμιέρα, κυριαρχεί η «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague και η διπλή αγωνιστική με εικόνες και συμπεράσματα που αφήνουν αποτύπωμα. Αναλύονται οι μεγάλες νίκες του Παναθηναϊκού, τόσο το σπουδαίο διπλό επί της Φενερμπαχτσέ στην Ülker Sports Arena με 77-81, όσο και η δυναμική εμφάνιση στο ΟΑΚΑ απέναντι στη Χαποέλ Τελ Αβίβ με 93-82. Παράλληλα, γίνεται εκτενής αποτίμηση της αγωνιστικής κρίσης του Ολυμπιακού, από την ήττα 92-99 από τη Βαλένθια στο ΣΕΦ μέχρι τα ερωτήματα ενόψει του κρίσιμου αγώνα με τη Βιλερμπάν. Με ξεκάθαρη άποψη και τεκμηριωμένο λόγο, ο Νίκος Συρίγος και ο Γιώργος Κογκαλίδης ανοίγουν τη συζήτηση και υπογράφουν το σχόλιο, μετατρέποντας κάθε επεισόδιο σε σημείο αναφοράς για τους φίλους της EuroLeague.