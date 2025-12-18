Ο Γιουσούφ Γιαζίτζι, ο Τούρκος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού, συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του και κερδίζει την αποθέωση στην Τουρκία. Μετά την εξαιρετική του εμφάνιση στο Κύπελλο Ελλάδας, όπου ο Ολυμπιακός νίκησε με σκορ 6-0 τον Ηρακλή, ο 25χρονος ποδοσφαιριστής έλαβε θερμά συγχαρητήρια από την επίσημη σελίδα των εθνικών ομάδων της Τουρκίας.

Στην τελευταία αναμέτρηση της ομάδας του, ο Γιαζίτζι σημείωσε ένα γκολ και πρόσφερε μία ασίστ, ανεβάζοντας το ρεκόρ του σε 5 γκολ και 6 ασίστ σε 14 παιχνίδια για την τρέχουσα σεζόν. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η απόδοσή του στο Κύπελλο Ελλάδας, όπου έχει συμμετοχή σε γκολ σε όλες τις αναμετρήσεις των «ερυθρόλευκων».

Παρά την απουσία του από τη λίστα για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ο Γιουσούφ παραμένει ένας από τους πιο αξιόπιστους παίκτες του Ολυμπιακού σε εγχώριο επίπεδο και συνεχίζει να προσφέρει λύσεις στον κόουτς Μεντιλίμπαρ.

Η τουρκική ομοσπονδία ποδοσφαίρου, μέσω της επίσημης σελίδας της, αποθέωσε τον ποδοσφαιριστή με τη φράση:

A Millî futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Yunanistan Kupası’nda parlıyor! 🤩 Olympiacos’un bu sezon kupada oynadığı tüm karşılaşmalarda gol veya asist katkısı sunan Yusuf, son olarak takımının Iraklis’i 6-0 yendiği müsabakada da bir gol ve bir asiste imza attı. 💪🏻 Tebrikler Yusuf!… pic.twitter.com/fLYjTxv1nL — Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) December 18, 2025

«Ο ποδοσφαιριστής της εθνικής μας ομάδας, Γιουσούφ Γιαζίτζι, “λάμπει” στο Κύπελλο Ελλάδας. Έχει συμμετοχή σε γκολ και στα τέσσερα παιχνίδια του Ολυμπιακού στο Κύπελλο και στην τελευταία αναμέτρηση της ομάδας, σκόραρε ξανά, ενώ έδωσε και μία ασίστ. Συγχαρητήρια Γιουσούφ!»