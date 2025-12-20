Σοβαρές ζημιές προκάλεσε η πυρκαγιά στο Ανήλιο Μετσόβου που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής, καταστρέφοντας ολοσχερώς δύο κατοικίες και προκαλώντας φθορές σε τρίτη. Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς ανέδειξε σημαντικά προβλήματα στις υποδομές πυροπροστασίας.

Η φωτιά σύμφωνα με το epirusgate.gr εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 20:30 στην περιοχή Αγία Τριάδα και εξαπλώθηκε ταχύτατα, λόγω της εγγύτητας των σπιτιών. Παρά την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, οι φλόγες προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές πριν τεθούν υπό έλεγχο.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αποκαλύφθηκε ένα σοβαρό πρόβλημα υποδομών. Στα νέα δίκτυα ύδρευσης της περιοχής δεν έχουν εγκατασταθεί κρουνοί πυρόσβεσης, γεγονός που δυσχέρανε το έργο των πυροσβεστών και καθυστέρησε την κατάσβεση. Αναγκαστικά, τα πληρώματα περίμεναν την άφιξη πυροσβεστικών και υδροφόρων οχημάτων από τα Ιωάννινα, καθυστερώντας την πλήρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο μέτωπο της φωτιάς.

Οι δύο κατοικίες που κάηκαν ολοσχερώς υπέστησαν εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ εξετάζεται η έκταση των φθορών στο τρίτο σπίτι. Ευτυχώς, δεν σημειώθηκαν απώλειες ανθρώπινων ζωών. Ένας άνδρας που υπέστη εγκαύματα μεταφέρθηκε έγκαιρα για ιατρική φροντίδα. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας και της επάρκειας βασικών υποδομών στις ορεινές κοινότητες.