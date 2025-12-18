Ένας 75χρονος άνδρας καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας σε ποινή κάθειρξης 5 ετών και 4 μηνών για έκρηξη κατ’ εξακολούθηση και κατασκευή εκρηκτικών υλών.

Ο ηλικιωμένος είχε βάλει φωτιά στο διαμέρισμά του, από το οποίο είχε προηγουμένως γίνει έξωση λόγω απλήρωτων ενοικίων, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές. Ευτυχώς, η φιάλη υγραερίου που είχε δέσει στο καλοριφέρ δεν εξερράγη, αποτρέποντας πιθανή τραγωδία. Πρωτόδικα ο κατηγορούμενος είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 8 ετών και 6 μηνών. Ήδη εκτίει ποινή φυλάκισης, έχοντας συμπληρώσει έναν χρόνο στη φυλακή, και θα παραμείνει έως την ολοκλήρωση της ποινής του.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου, ο ηλικιωμένος «ενεργώντας με πρόθεση» κατασκεύασε αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς μέσα στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου όπου διέμενε. Οι δύο από αυτούς εξερράγησαν στο υπνοδωμάτιο, προκαλώντας πυρκαγιά που εξαπλώθηκε σε όλο το σπίτι, ενώ ένας τρίτος, τοποθετημένος πίσω από την κεντρική είσοδο, δεν ενεργοποιήθηκε χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών. Από τις ενέργειές του υπήρξε σοβαρός κίνδυνος για τους ενοίκους της πολυκατοικίας.

Η δικαστική απόφαση περιγράφει, ότι ο κατηγορούμενος είχε χρησιμοποιήσει γκαζάκια, φιαλίδια υγραερίου και πλαστικά δοχεία βαφής, ενώ είχε δέσει με αλυσίδα μια φιάλη 20 λίτρων στο σώμα του καλοριφέρ. Κάτω από αυτή υπήρχε αναμμένο γκαζάκι, τοποθετημένο σε στοίβα βιβλίων, πίσω από την είσοδο του διαμερίσματος.

Ο 75χρονος, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από συνήγορο διορισμένο από το Δικαστήριο, υποστήριξε ότι βρισκόταν σε κατάσταση απόγνωσης και απελπισίας, καθώς δεν είχε πού να μείνει. Δήλωσε ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει κακό και άφησε την πόρτα ανοιχτή ώστε να μπορέσουν να μπουν οι πυροσβέστες. Ζήτησε συγγνώμη και εξέφρασε μεταμέλεια για την πράξη του.

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου και η κόρη του κατέθεσαν ότι η πυρκαγιά προκάλεσε μεγάλες ζημιές στο διαμέρισμα. Το περιστατικό συνέβη την 1η Μαρτίου 2022, στις 07:50 το πρωί, σε πολυκατοικία στην περιοχή Επτά Πλατανίων στον Βόλο. Από τη φωτιά καταστράφηκε το υπνοδωμάτιο, κάηκαν οι μπαλκονόπορτες και η ηλεκτρολογική εγκατάσταση, ενώ οι ζημιές εκτιμήθηκαν σε περίπου 20.000 ευρώ.

Μετά το περιστατικό, ο ηλικιωμένος αναζητήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς είχε ήδη κλείσει ραντεβού με τις κοινωνικές δομές του Δήμου για φιλοξενία στον Ξενώνα Αστέγων. Το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τα ελαφρυντικά, μείωσε την ποινή του σε σχέση με την πρωτόδικη απόφαση.