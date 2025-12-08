Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ. τις βραδινές ώρες της Δευτέρας 8/12, ύστερα από πληροφορίες για πιθανό εκρηκτικό μηχανισμό που εντοπίστηκε κάτω από αυτοκίνητο στα Καλύβια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ύποπτο αντικείμενο βρέθηκε μέσα σε σακούλα, δεμένη με ταιρ απ, ενώ το αυτοκίνητο είναι ιδιοκτησίας Αλβανού υπηκόου.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα πυροτεχνουργοί της ΤΕΕΜ, οι οποίοι προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη για λόγους ασφαλείας. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για εμπρηστικό μηχανισμό.

Δείτε βίντεο από το σημείο: