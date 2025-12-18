Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε μια 68χρονη γυναίκα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κατοικία στο χωριό Νησί του δήμου Έδεσσας.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε περίπου σαράντα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα για φωτιά σε ισόγειο διπλοκατοικίας. Στο σημείο έσπευσαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες.

Η γυναίκα, ηλικίας 68 ετών σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές στο σπίτι, ενώ τα αίτια της εκδήλωσής της διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.