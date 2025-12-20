Οι αγροτικές κινητοποιήσεις προκαλούν σοβαρές αναταράξεις στην οικονομική δραστηριότητα, με τον εμπορικό κόσμο, τον τουρισμό και την εστίαση, οι οποίοι θίγονται, να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου ενόψει των εορτών και να απευθύνουν έκκληση στους αγρότες να προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση για την εξεύρεση λύσης.

Εκπρόσωποι των κλάδων επισημαίνουν, ότι οι δυσκολίες δεν περιορίζονται στα εορταστικά τριήμερα, αλλά διαρκούν ήδη επί τρεις εβδομάδες. Το παρατεταμένο αυτό διάστημα δημιουργεί ασφυκτικές συνθήκες για επιχειρήσεις που ανέμεναν αυξημένα έσοδα τις γιορτές. Σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλη Κορκίδη, οι ημερήσιες απώλειες σε νωπά προϊόντα και τρόφιμα είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Παράλληλα, το κόστος για τις εξαγωγές που βασίζονται στις οδικές μεταφορές προς τις βαλκανικές χώρες έχει αυξηθεί κατακόρυφα.

Πλήγμα στον τουρισμό και την τοπική οικονομία

Ανησυχητική είναι η εικόνα και στον τουρισμό, σύμφωνα με εκπροσώπους του κλάδου. Σε δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς της Θεσσαλίας και της Ηπείρου, όπως τα Τρίκαλα, ο Βόλος, το Πήλιο και τα Ιωάννινα, οι ακυρώσεις κρατήσεων φτάνουν έως και το 50%. Ο πρόεδρος των Ξενοδόχων Μαγνησίας, Γιώργος Ζαφείρης, τόνισε ότι η πτώση αυτή καταγράφεται εδώ και ημέρες, προμηνύοντας Χριστούγεννα με χαμηλές πληρότητες.

Παρόμοιες εκτιμήσεις διατυπώνονται και από άλλους ξενοδόχους, οι οποίοι κάνουν λόγο για αυξημένη επιφυλακτικότητα του κοινού να προχωρήσει σε νέες κρατήσεις. Η κατάσταση, όπως υπογραμμίζουν, πλήττει συνολικά την οικονομική δραστηριότητα των περιοχών.

Ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ξενοδόχων, Ηρακλής Τσιτλακίδης, ανέφερε ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στη φιλοξενία, αλλά επηρεάζει και την εστίαση, το εμπόριο και τις υπηρεσίες. Όπως είπε, όλες αυτές οι δραστηριότητες εξαρτώνται άμεσα από την ομαλή προσέλευση επισκεπτών. Την ίδια στιγμή, οι ξενοδόχοι δηλώνουν πως κατανοούν τα αιτήματα των αγροτών, ζητώντας ωστόσο οι κινητοποιήσεις να μην πλήττουν δυσανάλογα άλλους επαγγελματικούς κλάδους.

Η σημασία της εορταστικής περιόδου

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σημασία των εορτών για τις τοπικές αγορές. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Τρικάλων, Κωνσταντίνος Παπούλιος, ανέφερε ότι τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα χάθηκε ήδη σημαντικό ποσοστό της αναμενόμενης κίνησης. Όπως σημείωσε, χωρίς επισκέπτες οι τοπικές επιχειρήσεις στερούνται βασικά έσοδα.

Πρόκειται κυρίως για μικρές, οικογενειακές μονάδες που στηρίζουν την τοπική κοινωνία. Παράλληλα, φορείς πολιτιστικών και τουριστικών δράσεων, όπως ο Μύλος των Ξωτικών στα Τρίκαλα, υπενθυμίζουν ότι η επίσκεψη σε έναν προορισμό ενισχύει συνολικά την περιφέρεια, από τα αξιοθέατα έως την τοπική αγορά.

Κοινό αίτημα όλων των εμπλεκομένων είναι η αποκλιμάκωση της έντασης και η επιστροφή των αγροτών στον διάλογο με την κυβέρνηση, ώστε να βρεθεί λύση χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση της οικονομίας.