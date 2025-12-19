Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του υπεύθυνο για τους θανάτους που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια. Ο Ρώσος πρόεδρος, κατά τη διάρκεια της ετήσιας μαραθώνιας τηλεοπτικής συνέντευξης Τύπου, υποστήριξε ότι η Μόσχα δεν ξεκίνησε τη σύγκρουση, κατηγορώντας τις ουκρανικές αρχές για την έναρξή της.

«Δεν θεωρούμε τους εαυτούς μας υπεύθυνους για τους θανάτους ανθρώπων, επειδή δεν ξεκινήσαμε εμείς αυτόν τον πόλεμο», ανέφερε χαρακτηριστικά, απορρίπτοντας κάθε ευθύνη της Ρωσίας για τις απώλειες.

Ο Πούτιν τόνισε επίσης πως η Ρωσία δεν έχει πρόθεση να εξαπολύσει πόλεμο εναντίον άλλων χωρών, εφόσον –όπως είπε– «θα της φερθούν με σεβασμό». Παράλληλα, κατηγόρησε τη Δύση ότι «εξαπάτησε» τη Μόσχα, συνεχίζοντας την επέκταση του ΝΑΤΟ παρά τις υποσχέσεις που, όπως υποστήριξε, είχαν δοθεί στο παρελθόν.

Όπως σημείωσε, η Ρωσία θα ήταν έτοιμη να σταματήσει αμέσως τον πόλεμο στην Ουκρανία εάν λάμβανε σαφείς εγγυήσεις ασφάλειας. Υπογράμμισε ότι η Μόσχα δεν σκοπεύει να επιτεθεί στην Ευρώπη και παραμένει ανοιχτή σε συνεργασία «με ισότιμους όρους» με τη Δύση.

«Δεν θα υπάρξει καμία επιχείρηση αν μας φέρεστε με σεβασμό και σεβαστείτε τα συμφέροντά μας», απάντησε ο Ρώσος πρόεδρος όταν ρωτήθηκε αν σχεδιάζονται νέες «ειδικές στρατιωτικές επιχειρήσεις» — όρος που χρησιμοποιεί η Μόσχα για την εισβολή στην Ουκρανία.

Προειδοποιήσεις για το Καλίνινγκραντ και τις ουκρανικές εκλογές

Ο Πούτιν προειδοποίησε ότι τυχόν αποκλεισμός του ρωσικού θύλακα του Καλίνινγκραντ θα προκαλούσε αντίδραση από τη Μόσχα και θα μπορούσε να οδηγήσει σε «μεγάλης κλίμακας σύγκρουση». Επισήμανε ότι τέτοιες κινήσεις θα θεωρηθούν απειλή για την ασφάλεια της Ρωσίας.

Παράλληλα, ανέφερε πως η Μόσχα είναι διατεθειμένη να εξετάσει τρόπους διασφάλισης της ασφάλειας κατά τη διάρκεια των εκλογών στην Ουκρανία, εφόσον αυτές διεξαχθούν. Πρόσθεσε ότι οι Ουκρανοί πολίτες που ζουν στη Ρωσία θα πρέπει να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία.

«Είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε πώς θα διασφαλίσουμε την ασφάλεια κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής εκλογών στην Ουκρανία, τουλάχιστον διακόπτοντας, ή αποφεύγοντας, επιθέσεις βαθιά στο έδαφος της Ουκρανίας την ημέρα των εκλογών», κατέληξε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο Πούτιν συγκρίνει τους ηγέτες της ΕΕ με «ληστές» για τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν άσκησε έντονη κριτική στην ΕΕ για την επιδίωξή της να χρησιμοποιήσει τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, λέγοντας ότι «η κλοπή δεν είναι ο σωστός όρος γι’ αυτό».

«Η κλοπή γίνεται κρυφά… εδώ γίνεται ανοιχτά», προσθέτει.

Πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες ήθελαν να χρησιμοποιήσουν άμεσα τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παγώσει σε χώρες της ΕΕ – αξίας περίπου 200 δισ. ευρώ – για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Ωστόσο, νομικές ανησυχίες από το Βέλγιο, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος αυτών των περιουσιακών στοιχείων, ώθησαν την Ένωση να συμφωνήσει στο δάνειο αντί γι’ αυτό.

Ο Πούτιν δηλώνει ότι οι προσπάθειες της ΕΕ να χρηματοδοτήσει τον «εχθρό» του θα έχουν «σοβαρές συνέπειες», παρομοιάζοντας τις εμπλεκόμενες χώρες με «διαρρήκτες» επειδή στοχοποιούν ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

«Είναι διάρρηξη… και οι συνέπειες είναι πολύ σοβαρές για τους διαρρήκτες», λέει σε ένα σημείο.

Αναφέρει επίσης ότι θα είναι «πολύ δύσκολο» για τις χώρες της ΕΕ που επιβαρύνουν επιπλέον τους προϋπολογισμούς τους μέσω του δανείου προς την Ουκρανία.

Η κατάσχεση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη θα υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στην ευρωζώνη, επειδή «μόλις ξεκινήσεις, δεν υπάρχει επιστροφή», δήλωσε επίσης ο Πούτιν.

Ο Ρώσος ηγέτης ισχυρίζεται ότι τα οικονομικά της χώρας του βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση από εκείνα της Γαλλίας, όσον αφορά το δημόσιο χρέος.

Η Ρωσία θα υπερασπιστεί τον εαυτό της στα δικαστήρια, σε μια δικαιοδοσία που δεν εξαρτάται από πολιτικές αποφάσεις, προσθέτει ο Πούτιν.

Τέλος, είπε ότι η Ευρώπη αργά ή γρήγορα θα αναγκαστεί να επιστρέψει όσα «κλέβει» από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Πούτιν: «Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο» της Ουκρανίας και των Δυτικών για τον τερματισμό του πολέμου

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι «η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο» της Ουκρανίας και της Δύσης σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι η Μόσχα δέχθηκε να κάνει «συμβιβασμούς».

«Η μπάλα βρίσκεται εξ ολοκλήρου στο γήπεδο των δυτικών αντιπάλων μας, πρώτα απ’ όλα των ηγετών του καθεστώτος του Κιέβου και των Ευρωπαίων χορηγών τους», τόνισε ο Πούτιν στη διάρκεια της ετήσιας συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί σήμερα.

Ο ίδιος δήλωσε έτοιμος να διαπραγματευθεί και να τερματίσει τη σύγκρουση με ειρηνικά μέσα.

«Βλαντίμιρ Βλαντιμίροβιτς, είναι ήδη Παρασκευή, μπορούμε να ξεκινήσουμε να πίνουμε;»

Σαρκαστικά μηνύματα εμφανίστηκαν για λίγο στη γιγαντιαία οθόνη που είχε στηθεί στην αίθουσα όπου ο Βλαντίμιρ Πούτιν παραχωρεί την ετήσια συνέντευξη Τύπου, στην οποία, εκτός από δημοσιογράφοι, απλοί Ρώσοι παροτρύνονται να υποβάλουν ερωτήσεις στον Ρώσο πρόεδρο.

Σε αυτήν τη σχολαστικά σχεδιασμένη και χορογραφημένη συνέντευξη Τύπου που παρακολουθούν εκατομμύρια Ρώσοι, περιλαμβανόταν η ενότητα “απευθείας τηλεφωνική γραμμή”, όπου πολίτες από διάφορες περιοχές της αχανούς Ρωσίας ενθαρρύνονται να στέλνουν μέσω γραπτών μηνυμάτων ερωτήσεις προς τον Πούτιν, θέτοντας παράπονα.

Ωστόσο, κάποια από τα μηνύματα που εμφανίζονταν σε scroll είχαν διαφορετικό ύφος: «Όχι απευθείας τηλεφωνική γραμμή, αλλά τσίρκο», ήταν ένα από τα SMS.

«Βλαντίμιρ Βλαντιμίροβιτς, έφτασε ήδη Παρασκευή, μπορούμε να ξεκινήσουμε να πίνουμε;», έγραφε ένα άλλο, χρησιμοποιώντας το μικρό όνομα και πατρώνυμο του Πούτιν.

Ένα άλλο μήνυμα, που αναφερόταν στην κατάσταση της οικονομίας της Ρωσίας, ρωτούσε γιατί οι απλοί Ρώσοι είναι σε χειρότερη θέση από τους ανθρώπους στην Παπούα Νέα Γουινέα. «Γιατί τα αγγούρια της Μόσχας είναι πιο ακριβά από τις μπανάνες που έρχονται από την άλλη άκρη του κόσμου;», ήταν το ερώτημα ενός άλλου.

Ένας άλλος, αναφερόμενος στο κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Πούτιν, είπε: «Κοιτάζοντας τη ζωή στη χώρα, είναι περίεργο που κερδίζει την πλειοψηφία στις εκλογές! Μήπως οι εκλογές είναι παραμύθι;»

Το Κρεμλίνο δεν σχολίασε αμέσως την εμφάνισή τους και ο Πούτιν δεν απάντησε σε αυτά τα μηνύματα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ο Πούτιν προετοιμάστηκε για αυτή τη συνέντευξη την Τετάρτη «ως αργά τη νύχτα», διαβάζοντας τις ερωτήσεις των πολιτών και συνέχισε την προετοιμασία του καθ’ όλη τη διάρκεια της Πέμπτης. Όπως εξήγησε ο Πεσκόφ, στον πρόεδρο υποβλήθηκαν περισσότερες από δύο εκατομμύρια ερωτήσεις, οι οποίες ταξινομήθηκαν με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης. Τα κοινωνικά ζητήματα «κατέχουν εξέχουσα θέση», επεσήμανε μιλώντας στην εφημερίδα Izvestia.

Ωστόσο, κάποιοι είχαν άλλα “ερωτήματα”: «Πού βρίσκεται τώρα η ψυχή του Στάλιν – στον παράδεισο ή στην κόλαση;», ρώτησε κάποιος.