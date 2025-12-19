Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα, στη διάρκεια της ετήσιας συνέντευξης Τύπου του, ότι η Μόσχα δεν θεωρεί πως η Ουκρανία είναι έτοιμη να προσέλθει σε ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο Ρώσος πρόεδρος επισήμανε ότι η Ρωσία είναι «έτοιμη και πρόθυμη» να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, στη βάση των αρχών που παρουσίασε το 2024 στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Παράλληλα, ο Πούτιν εξέφρασε ικανοποίηση για τα εδαφικά κέρδη που καταγράφει ο ρωσικός στρατός το τελευταίο διάστημα, υποστηρίζοντας ότι «προελαύνει σε όλα τα μέτωπα».

«Τα στρατεύματά μας προελαύνουν σε όλη τη γραμμή του μετώπου (…) ο εχθρός υποχωρεί προς όλες τις κατευθύνσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρώσος πρόεδρος.

Live η ετήσια συνέντευξη Πούτιν

Ο Πούτιν συγκρίνει τους ηγέτες της ΕΕ με «ληστές» για τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν άσκησε έντονη κριτική στην ΕΕ για την επιδίωξή της να χρησιμοποιήσει τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, λέγοντας ότι «η κλοπή δεν είναι ο σωστός όρος γι’ αυτό».

«Η κλοπή γίνεται κρυφά… εδώ γίνεται ανοιχτά», προσθέτει.

Πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες ήθελαν να χρησιμοποιήσουν άμεσα τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παγώσει σε χώρες της ΕΕ – αξίας περίπου 200 δισ. ευρώ – για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Ωστόσο, νομικές ανησυχίες από το Βέλγιο, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος αυτών των περιουσιακών στοιχείων, ώθησαν την Ένωση να συμφωνήσει στο δάνειο αντί γι’ αυτό.

Ο Πούτιν δηλώνει ότι οι προσπάθειες της ΕΕ να χρηματοδοτήσει τον «εχθρό» του θα έχουν «σοβαρές συνέπειες», παρομοιάζοντας τις εμπλεκόμενες χώρες με «διαρρήκτες» επειδή στοχοποιούν ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

«Είναι διάρρηξη… και οι συνέπειες είναι πολύ σοβαρές για τους διαρρήκτες», λέει σε ένα σημείο.

Αναφέρει επίσης ότι θα είναι «πολύ δύσκολο» για τις χώρες της ΕΕ που επιβαρύνουν επιπλέον τους προϋπολογισμούς τους μέσω του δανείου προς την Ουκρανία.

Η κατάσχεση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη θα υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στην ευρωζώνη, επειδή «μόλις ξεκινήσεις, δεν υπάρχει επιστροφή», δήλωσε επίσης ο Πούτιν.

Ο Ρώσος ηγέτης ισχυρίζεται ότι τα οικονομικά της χώρας του βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση από εκείνα της Γαλλίας, όσον αφορά το δημόσιο χρέος.

Η Ρωσία θα υπερασπιστεί τον εαυτό της στα δικαστήρια, σε μια δικαιοδοσία που δεν εξαρτάται από πολιτικές αποφάσεις, προσθέτει ο Πούτιν.

Τέλος, είπε ότι η Ευρώπη αργά ή γρήγορα θα αναγκαστεί να επιστρέψει όσα «κλέβει» από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.