Ο Βλαντίμιρ Πούτιν απαντά σήμερα στις ερωτήσεις δημοσιογράφων και πολιτών, στο πλαίσιο της ετήσιας συνέντευξης Τύπου που δίνει κάθε Δεκέμβριο, με στόχο να παρουσιάσει τον απολογισμό της χρονιάς. Η διαδικασία πραγματοποιείται ενώ εντείνονται οι διεθνείς προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο 73χρονος Ρώσος πρόεδρος, που βρίσκεται στην εξουσία εδώ και 25 χρόνια, παραχωρεί τη συγκεκριμένη συνέντευξη από το 2001. Πρόκειται για μια πολύωρη διαδικασία, η οποία μεταδίδεται ζωντανά από την κρατική τηλεόραση και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον τόσο των Ρώσων πολιτών όσο και της διεθνούς κοινότητας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Πούτιν αναφέρεται σε θέματα που αφορούν τη γεωπολιτική, την οικονομία, αλλά και στα προσωπικά του σχέδια για το μέλλον. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχουν οι δηλώσεις του σχετικά με την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο μετά τη ρωσική εισβολή του 2022.

Οι δηλώσεις Πούτιν και το μήνυμα προς τη Δύση

Την Τετάρτη, ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε ότι οι στόχοι της Μόσχας στην Ουκρανία «θα επιτευχθούν αναμφίβολα», είτε μέσω διπλωματίας είτε μέσω στρατιωτικών μέσων. Παράλληλα, υιοθέτησε σκληρή ρητορική απέναντι στους Ευρωπαίους ηγέτες, κατηγορώντας τους πως επιδιώκουν την «κατάρρευση» της Ρωσίας.

Η συνέντευξη Τύπου έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 11:00 ώρα Ελλάδας. Όσοι παρευρίσκονται υποβλήθηκαν σε τεστ covid, όπως εξακολουθεί να συμβαίνει σε κάθε δημόσια εμφάνιση ή σύσκεψη με τον Πούτιν.

Η προετοιμασία και τα θέματα της συνέντευξης

Η ετήσια αυτή διαδικασία δίνει την ευκαιρία στον Ρώσο πρόεδρο να ακούσει τα παράπονα και τις ανησυχίες των πολιτών από διάφορες περιοχές της χώρας, σχετικά με ζητήματα όπως η κατάσταση των νοσοκομείων ή η έλλειψη σχολείων.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ο Πούτιν προετοιμάστηκε για τη συνέντευξη μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης, διαβάζοντας τις ερωτήσεις των πολιτών, και συνέχισε την προετοιμασία του και την Πέμπτη. Όπως ανέφερε, υποβλήθηκαν περισσότερες από δύο εκατομμύρια ερωτήσεις, οι οποίες ταξινομήθηκαν με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Τα κοινωνικά ζητήματα, σημείωσε, «κατέχουν εξέχουσα θέση».

Μέχρι το 2022, η ετήσια συνέντευξη Τύπου χωριζόταν σε δύο μέρη: αρχικά οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων –με τη συμμετοχή και δυτικών μέσων ενημέρωσης– και στη συνέχεια οι ερωτήσεις των πολιτών. Από το 2023, τα δύο σκέλη έχουν συγχωνευθεί σε μία ενιαία διαδικασία.