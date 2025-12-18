Ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να στείλει μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις ευρωπαϊκές δυνάμεις σχετικά με την πρόθεσή του για ειρήνη ή συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνέντευξης Τύπου που θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, έπειτα από οκτώ χρόνια συγκρούσεων στα ανατολικά της χώρας, προκαλώντας τη μεγαλύτερη κρίση μεταξύ Μόσχας και Δύσης από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δηλώνει ότι επιθυμεί να μείνει στην ιστορία ως ειρηνοποιός, έχει επανειλημμένα εκφράσει την απογοήτευσή του επειδή η λήξη του πολέμου στην Ουκρανία παραμένει άπιαστος στόχος της εξωτερικής του πολιτικής.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, που ηγείται της Ρωσίας από το τέλος του 1999, θα απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων και πολιτών στη μεγάλη ετήσια συνέντευξη Τύπου και τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας, η οποία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 09:00 GMT την Παρασκευή.

Η εκδήλωση «Αποτελέσματα της Χρονιάς»

Στην εκδήλωση με τίτλο «Αποτελέσματα της Χρονιάς», που πραγματοποιείται σχεδόν κάθε χρόνο από το 2001, ο Ρώσος πρόεδρος απαντά σε δεκάδες ερωτήσεις για θέματα όπως οι τιμές, το προσωπικό του μέλλον, τα πυρηνικά όπλα και η λεγόμενη «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία.

Οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε τεστ COVID, διαδικασία που παραμένει υποχρεωτική σε εκδηλώσεις με παρουσία του Πούτιν, 73 ετών, παρότι η πανδημία έχει τερματιστεί εδώ και χρόνια.

Το διακύβευμα είναι αν ο Πούτιν θα συμφωνήσει σε τερματισμό της πιο αιματηρής σύγκρουσης στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς και ο ρόλος που θα διαδραματίσουν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις και οι ΗΠΑ σε ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία.

Ανησυχία Κιέβου και Ευρωπαίων

Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της εκφράζουν φόβους ότι ο Τραμπ ενδέχεται να εγκαταλείψει την υποστήριξη προς το Κίεβο, αφήνοντας την Ευρώπη να επωμιστεί το βάρος της ανοικοδόμησης μιας κατεστραμμένης χώρας, μετά τις ρωσικές προελάσεις του 2025.

Οι ίδιοι, όπως και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, θεωρούν τη ρωσική εισβολή μια ιμπεριαλιστικού τύπου επέκταση, για την οποία η Μόσχα πρέπει να λογοδοτήσει — θέση που ο Τραμπ έχει αμφισβητήσει.

Η θέση του Κρεμλίνου και οι διεθνείς προεκτάσεις

Ο Πούτιν παρουσιάζει τον πόλεμο ως σημείο καμπής στις σχέσεις με τη Δύση, την οποία κατηγορεί ότι ταπείνωσε τη Ρωσία μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, επεκτείνοντας το ΝΑΤΟ και περιορίζοντας τη ρωσική επιρροή.

Η λήξη του πολέμου θα μπορούσε να επιτρέψει στη Ρωσία, που διαθέτει τεράστια αποθέματα φυσικών πόρων — από πετρέλαιο και φυσικό αέριο έως διαμάντια και σπάνιες γαίες — να επανασυνδεθεί με τις ΗΠΑ, τη στιγμή που η Ουάσιγκτον επικεντρώνεται στον ανταγωνισμό με την Κίνα, με την οποία ο Πούτιν έχει συνάψει μια «χωρίς όρια» συνεργασία.

Η συνέχιση των εχθροπραξιών, ωστόσο, θα προκαλούσε ακόμη περισσότερα θύματα, θα εξαντλούσε τις οικονομίες της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ευρωπαϊκών χωρών και θα αύξανε τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι Ρωσία και Ουκρανία έχουν υποστεί περισσότερα από δύο εκατομμύρια απώλειες — νεκρούς και τραυματίες — από την έναρξη του πολέμου, χωρίς καμία από τις δύο πλευρές να δημοσιοποιεί αξιόπιστα στοιχεία.