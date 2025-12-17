Ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Ευρώπης, χαρακτηρίζοντας ως «υστερία» και «ψέμα» τις αναφορές ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για μεγάλο πόλεμο. Οι δηλώσεις του έγιναν την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνεδρίασης του ρωσικού υπουργείου Άμυνας στη Μόσχα.

Ο Ρώσος πρόεδρος προειδοποίησε πως, αν η Ουκρανία και η Δύση εγκαταλείψουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες, η Μόσχα θα επιδιώξει να καταλάβει τα εδάφη που διεκδικεί με στρατιωτικά μέσα. «Η Ρωσία θα απελευθερώσει τη γη της με στρατιωτικά μέσα αν η Ουκρανία και τα αφεντικά της αποφύγουν τον διάλογο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι υπάρχει θετική πρόοδος στις επαφές με τη νέα αμερικανική κυβέρνηση, ωστόσο «δυστυχώς δεν συμβαίνει το ίδιο και με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες».

Επιχειρησιακή ετοιμότητα και νέοι εξοπλισμοί

Ο Πούτιν ανακοίνωσε ότι το νέο βαλλιστικό πυραυλικό σύστημα Oreshnik θα τεθεί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα έως το τέλος του έτους. Επισήμανε επίσης την επιτυχημένη δοκιμή των συστημάτων Burevestnik και Poseidon, υπογραμμίζοντας ότι «υπάρχουν ήδη» και θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται.

«Ο ρωσικός στρατός έχει κερδίσει και διατηρεί σταθερά τη στρατηγική πρωτοβουλία σε ολόκληρη τη γραμμή του μετώπου, έχοντας απελευθερώσει περισσότερους από 300 οικισμούς φέτος», ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος. Πρόσθεσε ακόμη ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις «συντρίβουν τον εχθρό, συμπεριλαμβανομένων των επίλεκτων μονάδων του που έχουν εκπαιδευτεί σε δυτικά στρατιωτικά κέντρα».

Τόνισε, τέλος, ότι οι στρατηγικές πυρηνικές δυνάμεις της χώρας θα συνεχίσουν να αποτελούν βασικό παράγοντα αποτροπής και διατήρησης της παγκόσμιας ισορροπίας δυνάμεων.

Δηλώσεις του Ρώσου υπουργού Άμυνας

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Μπελούσοφ δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα διατηρήσουν τη στρατηγική πρωτοβουλία καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, διεξάγοντας επιχειρήσεις «σχεδόν προς όλες τις κατευθύνσεις». Κατηγόρησε το ΝΑΤΟ ότι προετοιμάζεται για σύγκρουση με τη Ρωσία, επικαλούμενος τον αυξημένο στρατιωτικό προϋπολογισμό της Συμμαχίας.

Σύμφωνα με τον Μπελούσοφ, ο αριθμός των «απελευθερωμένων» οικισμών και τετραγωνικών χιλιομέτρων το 2025 είναι κατά περίπου ένα τρίτο μεγαλύτερος από τα αντίστοιχα στοιχεία του 2024. Επισήμανε επίσης ότι η απειλή εισβολής στις περιοχές Μπέλγκοροντ, Κουρσκ και Μπριάνσκ έχει περιοριστεί χάρη στη δημιουργία «ζώνης ασφαλείας» στις ουκρανικές παραμεθόριες περιοχές.

Ο Ρώσος υπουργός ανέφερε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις προσπαθούν ανεπιτυχώς να ανακτήσουν τον έλεγχο της πόλης Κουπιάνσκ στην περιοχή του Χαρκόβου. Η Ουκρανία, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι έχει ανακαταλάβει το 90% της πόλης, η οποία είχε περάσει στην κατοχή της Ρωσίας τον Νοέμβριο, μετά από αλλεπάλληλες μάχες από το 2022.

Ο Μπελούσοφ κατέληξε ότι η διατήρηση και ενίσχυση της δυναμικής της ρωσικής επίθεσης αποτελεί «βασικό καθήκον» για το επόμενο έτος.

Η στρατηγική εικόνα στο πεδίο

Ο Πούτιν υποστήριξε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν αποκτήσει τη «στρατηγική πρωτοβουλία» στον πόλεμο της Ουκρανίας και ότι «φθείρουν» τις δυνάμεις του Κιέβου, οι οποίες έχουν εκπαιδευτεί και εξοπλιστεί από το ΝΑΤΟ. Παράλληλα, η Ρωσία και η Ουκρανία, με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, συμμετέχουν σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, επιχειρώντας να ενισχύσουν τη θέση τους στο διπλωματικό τραπέζι.

Το Κίεβο προβάλλει τις επιτυχίες του στις επιθέσεις κατά ρωσικών ενεργειακών υποδομών και την ανθεκτικότητα της άμυνάς του, ενώ η Μόσχα επιμένει ότι οι δυνάμεις της προελαύνουν με σταθερό ρυθμό έως την επίτευξη των στόχων της.

«Ο ρωσικός στρατός έχει αποκτήσει και διατηρεί σταθερά τη στρατηγική πρωτοβουλία σε ολόκληρη τη γραμμή του μετώπου κατά τη διάρκεια της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», δήλωσε ο Πούτιν, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax.

Η Ρωσία εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τον πόλεμο ως «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», ενώ και οι δύο πλευρές έχουν υποστεί τεράστιες απώλειες, με τον πόλεμο να προκαλεί ανείπωτα δεινά στους αμάχους.

«Τα στρατεύματά μας προελαύνουν με αυτοπεποίθηση και ‘φθείρουν’ τον εχθρό — τις δυνάμεις και τα αποθέματά του — συμπεριλαμβανομένων των επίλεκτων μονάδων που έχουν εκπαιδευτεί σε δυτικά στρατιωτικά κέντρα και είναι εξοπλισμένες με σύγχρονο ξένο οπλισμό», κατέληξε ο Πούτιν.