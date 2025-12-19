Η γαλλική κυβέρνηση απηύθυνε σήμερα έκκληση για μια χριστουγεννιάτικη εκεχειρία με τους αγρότες που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο νέων αποκλεισμών δρόμων μέσα στις γιορτές. Η απόφαση για συνέχιση ή παύση των διαμαρτυριών, σύμφωνα με τη μεγαλύτερη συνδικαλιστική ένωση, θα εξαρτηθεί από την ανταπόκριση του πρωθυπουργού στα αιτήματά τους.

Οι αγρότες διαδηλώνουν στη Γαλλία για περισσότερες από επτά ημέρες, στήνοντας μπλόκα και ρίχνοντας κοπριά σε δημόσιους χώρους. Διαμαρτύρονται για τη διαχείριση της νόσου οζώδους δερματίτιδας στα βοοειδή και για την επικείμενη εμπορική συμφωνία της ΕΕ με το μπλοκ Mercosur.

Το πρωί, ομάδες αγροτών συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους έξω από την κατοικία του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στο παραθαλάσσιο θέρετρο Λε Τουκέ. Εκεί άφησαν ένα φέρετρο με συνθήματα όπως “RIP Agri” και «Όχι στη Mercosur».

Παράλληλα, στην Αβινιόν, αγρότες πέταξαν πατάτες σε δημόσια κτίρια, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κυβερνητική πολιτική.

Αντιδράσεις για τη διαχείριση της νόσου και τη συμφωνία Mercosur

Οι διαδηλωτές θεωρούν ότι η πολιτική της κυβέρνησης να θανατώνει ολόκληρα κοπάδια όταν εντοπίζεται η νόσος είναι υπερβολική και σκληρή. Επιπλέον, εκφράζουν φόβους πως η συμφωνία ΕΕ–Mercosur, που αναμένεται να τεθεί προς υπογραφή τον Ιανουάριο, θα ανοίξει τον δρόμο για εισαγωγές προϊόντων που δεν πληρούν τα γαλλικά πρότυπα.

Συνομιλίες με τον πρωθυπουργό

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί πραγματοποιεί διαδοχικές επαφές με τις βασικές αγροτικές οργανώσεις. Ο πρόεδρος της FNSEA, Αρνό Ρουσό, δήλωσε ότι ο Λεκορνί δεσμεύτηκε να αποστείλει επιστολή μέσα στην ημέρα με απαντήσεις σε σειρά ζητημάτων που θέτουν οι αγρότες.

«Αυτή η επιστολή θα είναι αποφασιστικής σημασίας», ανέφερε ο Ρουσό, προσθέτοντας ότι η FNSEA θα αποφασίσει στη συνέχεια εάν θα αναστείλει ή όχι τις κινητοποιήσεις.

Οι ενώσεις Coordination Rurale και Confederation Paysanne, που συντονίζουν τους αποκλεισμούς, δήλωσαν ότι θα αφήσουν στους αγρότες κάθε περιφέρειας την επιλογή για τη συνέχιση των δράσεών τους.

«Είμαστε πολύ απογοητευμένοι», ανέφερε ο Στεφάν Γκαλέ, εκπρόσωπος της Confederation Paysanne, μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό. «Η απόφαση θα ληφθεί σε τοπικό επίπεδο, όμως θα σας πω αυτό: δεν μπορούμε να άρουμε τους αποκλεισμούς».

Προειδοποιήσεις της κυβέρνησης

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ένωσης Young Farmers, Πιερίκ Ορέλ, ανέφερε ότι τα μέλη της θα τηρήσουν εκεχειρία κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

Ωστόσο, η κυβερνητική εκπρόσωπος Μοντ Μπρεζέν δήλωσε στο ραδιοφωνικό δίκτυο RTL ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να ανεχθεί νέους αποκλεισμούς και θα κάνει «ό,τι χρειαστεί» για να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο.