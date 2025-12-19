Σοκ σε πτήση της easyJet από την Ισπανία προς το Γκάτγουικ, όταν αποκαλύφθηκε πως μια ηλικιωμένη Βρετανίδα επιβάτιδα ήταν ήδη νεκρή τη στιγμή που επιβιβάστηκε στο αεροσκάφος, σύμφωνα με μαρτυρίες άλλων ταξιδιωτών.

Η 89χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε με αναπηρικό αμαξίδιο στο αεροπλάνο από πέντε συγγενείς της, οι οποίοι φέρεται να ενημέρωσαν το πλήρωμα ότι ήταν «αδιάθετη και κοιμόταν». Ωστόσο, λίγο πριν την απογείωση, τα μέλη του πληρώματος αντιλήφθηκαν πως η γυναίκα είχε πεθάνει, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να επιστρέψει στην πύλη και η πτήση να καθυστερήσει για περίπου 12 ώρες.

Μαρτυρίες επιβατών και αντιδράσεις

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το σώμα της γυναίκας μεταφέρθηκε με το αμαξίδιο μέχρι τις πίσω θέσεις του αεροσκάφους και τοποθετήθηκε στη θέση της με τη βοήθεια των συγγενών. Κάποιοι επιβάτες υποστήριξαν πως το πλήρωμα εδάφους είχε εκφράσει ανησυχίες για την κατάστασή της, αλλά η οικογένεια απάντησε πως ήταν «απλώς κουρασμένη».

Η επιβάτιδα Πέτρα Μπόντινγκτον έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Τι σκεφτόταν το προσωπικό της easyJet; Η γυναίκα ήταν προφανώς σε κακή κατάσταση!». Άλλοι επιβάτες δήλωσαν πως η γυναίκα φαινόταν ήδη νεκρή κατά την επιβίβαση, ενώ μία ακόμη επιβάτιδα, η Τρέισι-Αν Κίτσινγκ, υποστήριξε ότι γιατρός μέσα στο αεροσκάφος επιβεβαίωσε τον θάνατό της πριν την απογείωση.

Η θέση της εταιρείας

Η εταιρεία easyJet απάντησε ότι η ηλικιωμένη επιβάτιδα διέθετε έγκυρο πιστοποιητικό καταλληλότητας για πτήση και ήταν ζωντανή κατά την επιβίβασή της. Σε ανακοίνωσή της ανέφερε: «Η πτήση EZY8070 από Μάλαγα προς Λονδίνο Γκάτγουικ επέστρεψε στην πύλη πριν την απογείωση λόγω επιβάτιδας που έχρηζε επείγουσας ιατρικής βοήθειας. Δυστυχώς, η επιβάτιδα απεβίωσε στο αεροσκάφος».

Η easyJet εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τόνισε ότι η ασφάλεια και η ευημερία των επιβατών και του πληρώματος αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους επιβάτες για την κατανόηση λόγω της μεγάλης καθυστέρησης.

Έρευνα από τις αρχές

Η ισπανική Πολιτοφυλακή επιβεβαίωσε ότι κλήθηκε στο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Μάλαγας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της γυναίκας λίγο πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση. Δεν έχει γίνει γνωστό τι συνέβη με τη σορό ή με τα μέλη της οικογένειάς της, που δεν φαίνεται να έχουν τεθεί υπό κράτηση.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα για τις διαδικασίες επιβίβασης επιβατών με σοβαρά προβλήματα υγείας, καθώς και για τα πρωτόκολλα μεταφοράς σορών με αεροπλάνο.