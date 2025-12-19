Το πρώτο teaser της νέας ταινίας του Πέδρο Αλμοδόβαρ, με τίτλο «Bitter Christmas» (Amarga Navidad), δόθηκε στη δημοσιότητα, σηματοδοτώντας την επιστροφή του Ισπανού δημιουργού στη μητρική του γλώσσα.

Μετά την αγγλόφωνη παραγωγή «The Room Next Door» (2024), όπου πρωταγωνιστούσαν οι Τίλντα Σουίντον και Τζούλιαν Μουρ, ο διάσημος σκηνοθέτης επιστρέφει στις ισπανόφωνες ρίζες του με μια φιλόδοξη νέα ταινία. Πρωταγωνιστούν οι Μπάρμπαρα Λένι, Βικτόρια Λουένγκο, Λεονάρντο Σμπαράλια και Αϊτάνα Σάντσεθ-Χιχόν.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «η Elsa, μια επιτυχημένη διευθύντρια διαφημιστικής εταιρείας, χάνει τη μητέρα της κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου του Δεκεμβρίου. Ρίχνεται στη δουλειά ως μια μορφή διαφυγής, χωρίς όμως να συνειδητοποιεί ότι στερείται τον χρόνο για να θρηνήσει. Μια κρίση πανικού την αναγκάζει να κάνει ένα διάλειμμα ταξιδεύοντας στο νησί Λανθαρότε μαζί με τη φίλη της Patricia, ενώ ο σύντροφός της, Bonifacio, μένει πίσω στη Μαδρίτη».

Το καστ συμπληρώνουν οι Πάτρικ Κριάδο, Κουίμ Γκουτιέρες και Μιλένα Σμιτ, προσδίδοντας επιπλέον βάθος στην κινηματογραφική ομάδα του Αλμοδόβαρ.

Η ταινία «Bitter Christmas» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ισπανικές αίθουσες στις 20 Μαρτίου, με στόχο να ακολουθήσει μια δυναμική πορεία στα διεθνή φεστιβάλ, όπως αναφέρει το Film Stage.