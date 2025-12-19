Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, ζητώντας την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Ανοιγοκλείνουν για κάποιες ώρες τους παραδρόμους και στέλνουν μήνυμα στην κοινωνία πως θα διευκολύνουν τις εορταστικές μεταβάσεις καθώς θα κρατήσουν ανοιχτά τα διόδια.

Τρακτέρ από το μπλόκο της Νίκαιας, έφτασαν στον Πλατύκαμπο. Έκλεισαν για τρεις ώρες την παράκαμψη και έκοψαν την Ελλάδα στα δύο. Οδηγοί εγκλωβίστηκαν και επικράτησε εκνευρισμός.

Σχεδόν ταυτόχρονα έκλεισαν οι παρακαμπτήριες οδοί κατά μήκος της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης ενώ κλειστή ήταν προγραμματισμένο να μείνει μέχρι τις 9 το βράδυ η υψηλή γέφυρα Χαλκίδας.

Ουρές χιλιομέτρων δημιουργήθηκαν το μεσημέρι στην παράκαμψη της Ριτσώνας. Παράλληλα, οι αγρότες στα Μάλγαρα προχώρησαν σε συνολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού, όπου μέχρι την Τρίτη θα είναι κλειστά και τα δύο ρεύματα.

Την ίδια ώρα, στην Αιτωλοακαρνανία οι αγρότες κλείνουν ταυτόχρονα και την Ιονία Οδό και την Παλαιά Εθνική Οδό.

Ανοιχτή δίοδος για τις γιορτές

Οι αγρότες έχουν πάντως αποφασίσει να διευκολύνουν την έξοδο και την επιστροφή των εκδρομέων κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Τα μπλόκα θα μείνουν ανοιχτά την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου έως Κυριακή 28 Δεκεμβρίου και την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου έως την Κυριακή 4 Ιανουαρίου.

Ανέφικτα 7 αγροτικά αιτήματα

Η κυβέρνηση χαρακτηρίζει ως ανέφικτα επτά αγροτικά αιτήματα, καθώς προσκρούουν είτε στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς είτε στα δημοσιονομικά της χώρας, ενημερώνοντας παράλληλα ότι τα υπόλοιπα 20 είτε έχουν ικανοποιηθεί είτε έχουν δρομολογηθεί.

-Να μην μεταφερθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

-Κατώτατες εγγυημένες τιμές

-Κατάργηση Χρηματιστηρίου Ενέργειας

-Αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος για προϊόντα σε τιμές κάτω του κόστους

-Να σταματήσουν οι εισαγωγές

-Άμεσος διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων

-Εμβολιασμός κατά της ευλογιάς

Το Σαββατοκύριακο οι αγρότες από τα μπλόκα συντονισμένα θα μεταβούν στα πλησιέστερα διόδια στους αυτοκινητόδρομους σε όλη την Επικράτεια και θα σηκώσουν τις μπάρες.