Τα αιτήματα των αγροτών και η στάση της κυβέρνησης απέναντί τους αποτυπώνονται σε έναν αναλυτικό κατάλογο 27 σημείων, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Από αυτά, 20 έχουν ήδη ικανοποιηθεί ή βρίσκονται σε φάση επεξεργασίας, ενώ επτά δεν μπορούν να υλοποιηθούν είτε λόγω περιορισμών που θέτει το ευρωπαϊκό πλαίσιο και η λειτουργία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), είτε για δημοσιονομικούς λόγους.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, τα 16 αιτήματα έχουν ήδη αντιμετωπιστεί ή ικανοποιούνται θετικά, 4 βρίσκονται υπό συζήτηση για εξεύρεση λύσης, ενώ 7 κρίνονται ανέφικτα. Παράλληλα, η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής που θα χαράξει Εθνική Στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα.

Τα αιτήματα και οι απαντήσεις

Μεταξύ των αιτημάτων που ικανοποιούνται περιλαμβάνεται η επιστροφή των ποσών του ΟΠΕΚΕΠΕ στους πραγματικούς παραγωγούς, μόλις ολοκληρωθούν οι σχετικές δικαστικές διαδικασίες. Επίσης, έχει ήδη ξεκινήσει η καταβολή των εκκρεμών ενισχύσεων, με 3,2 δισ. ευρώ να έχουν καταβληθεί για το 2025 και επιπλέον 600 εκατ. να προγραμματίζονται έως το τέλος του έτους.

Σε εξέλιξη βρίσκονται μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής, όπως η μείωση του ΦΠΑ σε λιπάσματα, ζωοτροφές και αγροτικά μηχανήματα, καθώς και οι φοροελαφρύνσεις που ισχύουν και για τους αγρότες. Η ΔΕΗ επεξεργάζεται πρόταση για φθηνότερο αγροτικό ρεύμα, ενώ η ΑΑΔΕ και το υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν την εφαρμογή επιστροφής του Ειδικού Φόρου Καυσίμων μέσω ψηφιακών εργαλείων.

Ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά

Ορισμένα αιτήματα δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, όπως η θέσπιση κατώτατων εγγυημένων τιμών, που δεν προβλέπεται στο πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς, αλλά αντισταθμίζεται μέσω των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Ανέφικτη χαρακτηρίζεται επίσης η κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, το οποίο λειτουργεί σε όλες τις χώρες της ΕΕ, καθώς και ο διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων, ο οποίος θα απαιτούσε επιπλέον 3,6 δισ. ευρώ.

Σε εξέλιξη βρίσκονται έργα υποδομής ύψους 600 εκατ. ευρώ από τη Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, ενώ το πρόγραμμα ΥΔΩΡ 2.0 χρηματοδοτεί σημαντικά αρδευτικά έργα. Προωθείται επίσης αλλαγή στον κανονισμό του ΕΛΓΑ για αποζημιώσεις έως και 100% των ασφαλισμένων ζημιών.

Ειδικές ρυθμίσεις και ενισχύσεις

Η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να στηρίξει τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από την ευλογιά, με αναστολή πληρωμών έως το 2026 και πρόγραμμα ανασύστασης κοπαδιών όταν εκριζωθεί η νόσος. Ήδη έχουν διατεθεί 187 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπονται επιπλέον 80 εκατ. μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όσον αφορά τη μελισσοκομία, ο κλάδος εντάσσεται στα επενδυτικά προγράμματα και στα Σχέδια Βελτίωσης, με χρηματοδότηση 11,8 εκατ. ευρώ και επιπλέον 21 εκατ. που θα ανακατανεμηθούν. Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Μελισσοκομίας λειτουργεί ήδη, ενώ εξετάζονται προγράμματα ενίσχυσης ανά κυψέλη.

Τέλος, η Ελλάδα, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη νέα ΚΑΠ, επιδιώκει τη σύνδεση των επιδοτήσεων με την παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο, καθώς και τη διασφάλιση των διαθέσιμων πόρων χωρίς μειώσεις, όπως συνέβη και με το Ταμείο Ανάκαμψης.