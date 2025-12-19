Στην καταβολή της 4ης δόσης της επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών, με συνολικό ποσό που ανέρχεται στα 22.531.445 ευρώ. Η πληρωμή αφορά 100.885 επαγγελματίες αγρότες και καλύπτει τιμολόγια πώλησης που εκδόθηκαν από 1 Ιανουαρίου έως 30 Νοεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, 1.366 ΑΦΜ δεν πληρώθηκαν, καθώς δεν είχε δηλωθεί ΙΒΑΝ. Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί 78.816.109 ευρώ σε 119.664 αγρότες.

Παράλληλα, εκκρεμεί η 5η δόση της επιστροφής ΕΦΚ, η οποία αναμένεται να καταβληθεί έως τις 31 Ιανουαρίου και θα αφορά αγορές που πραγματοποιήθηκαν έως και τις 31 Δεκεμβρίου.

Τι πρέπει να κάνουν οι αγρότες και οι πρατηριούχοι

Οι αγρότες καλούνται να εισέλθουν στην πλατφόρμα myBusinessSupport, προκειμένου να ελέγξουν τα τιμολόγιά τους. Σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι δεν έχουν πληρωθεί για τιμολόγια που πληρούσαν τις προϋποθέσεις, θα πρέπει να απευθυνθούν στους πρατηριούχους.

Από την πλευρά τους, οι πρατηριούχοι οφείλουν να ελέγξουν τα παραστατικά και, εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν εκδοθεί κανονικά αλλά δεν έχουν διαβιβαστεί σωστά στην ΑΑΔΕ, να προχωρήσουν σε τεχνικές διορθώσεις ή, όπου απαιτείται, στην έκδοση πιστωτικών και νέων τιμολογίων.