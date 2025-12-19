Φορολοταρία Δεκεμβρίου 2025: Πραγματοποιήθηκε η νέα κλήρωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με χιλιάδες φορολογούμενους να διεκδικούν έπαθλα από 1.000 έως και 50.000 ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, η κλήρωση για τη φορολοταρία Δεκεμβρίου 2025 διεξήχθη την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου και αφορά στις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον Νοέμβριο του ίδιου έτους.

Τα ποσά των επάθλων

Με βάση το νέο πλαίσιο, σε κάθε μηνιαία κλήρωση αναδεικνύονται συνολικά 556 τυχεροί λαχνοί:

– Ένας νικητής κερδίζει 50.000 ευρώ.

– Πέντε κερδίζουν από 20.000 ευρώ.

– Πενήντα λαχνοί αντιστοιχούν σε έπαθλα των 5.000 ευρώ.

– Πεντακόσιοι λαχνοί αποφέρουν 1.000 ευρώ.

Πρόσβαση στα αποτελέσματα

Πριν από κάθε κλήρωση, στην ηλεκτρονική εφαρμογή της aade.gr αναρτώνται τα πλήθη των λαχνών που αντιστοιχούν σε κάθε φορολογούμενο. Η πρόσβαση γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, όπως και σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Διαδικασία πληρωμής των επάθλων

Η καταβολή των χρηματικών επάθλων πραγματοποιείται από την ΑΑΔΕ. Τα ποσά πιστώνονται στον δηλωμένο λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου, μέσω της εφαρμογής myAADE, στην ενότητα «Μητρώο και Επικοινωνία».

Όσοι δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό διαθέτουν προθεσμία τριών μηνών από την επομένη της ημερομηνίας της κλήρωσης για να το πράξουν. Η πίστωση γίνεται ατόκως μετά τη δήλωση του λογαριασμού.

Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί λογαριασμός εντός της προθεσμίας, το ποσό θεωρείται αδιάθετο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, τα έπαθλα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν κληρονομούνται.

Πώς να δείτε αν κερδίσατε

Οι φορολογούμενοι μπορούν να ελέγξουν τους λαχνούς και τα αποτελέσματα της κλήρωσης μέσω της επίσημης εφαρμογής της ΑΑΔΕ στη διεύθυνση:

https://www.aade.gr/exypiretisi-enimerosi/efarmogi/miniaies-synallages-kai-lahnoi