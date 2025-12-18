Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε την Τετάρτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «έτοιμες για οικονομικό μπουμ που δεν ξαναείδε ποτέ ο κόσμος», κατά τη διάρκεια διαγγέλματός του από τον Λευκό Οίκο.

Την ώρα που οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν αυξανόμενη δυσαρέσκεια των Αμερικανών για την οικονομική του πολιτική, ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας αξιοποίησε την ομιλία του, μεταδιδόμενη σε ώρα υψηλής τηλεθέασης, για να επιτεθεί εκ νέου στον δημοκρατικό προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν και να καταδικάσει την παράτυπη μετανάστευση.

Σε χαρακτηριστικό σημείο της τοποθέτησής του, ο πρώην πρόεδρος υποσχέθηκε στους Αμερικανούς στρατιωτικούς πριμ ύψους 1.776 δολαρίων, προκαλώντας ενθουσιασμό στο ακροατήριό του.

Το ποσό, όπως εξήγησε, παραπέμπει στο έτος 1776, όταν ανακηρύχθηκε η ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών, που το επόμενο έτος θα γιορτάσουν τα 250 χρόνια από την ίδρυσή τους.