Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η πρώτη κυρία Μελάνια θα παραστούν σήμερα σε τελετή προς τιμήν των Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν το Σαββατοκύριακο στη Συρία, σε επίθεση που αποδίδεται στο Ισλαμικό Κράτος.

Το προεδρικό ζεύγος θα μεταβεί στην Αεροπορική Βάση Ντόβερ, στο Ντέλαγουερ, όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή της «αξιοπρεπούς μεταφοράς» των σορών, παρουσία των οικογενειών των θυμάτων. Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ χαρακτήρισε έτσι τη διαδικασία, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 20:15 ώρα Ελλάδας.

Στην επίθεση της Κυριακής, στην Παλμύρα της κεντρικής Συρίας, έχασαν τη ζωή τους δύο Αμερικανοί στρατιώτες και ένας πολίτης διερμηνέας. Ο δράστης, που άνοιξε πυρ εναντίον αυτοκινητοπομπής αμερικανικών και συριακών δυνάμεων, σκοτώθηκε από τα πυρά των στρατιωτών.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε το περιστατικό «φρικτό», δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει εκδίκηση και απέδωσε φόρο τιμής στους τρεις νεκρούς, αποκαλώντας τους «μεγάλους πατριώτες». Άλλοι τρεις Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν κατά την ίδια επίθεση, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές.

Η παρουσία του προέδρου και της πρώτης κυρίας στην τελετή εντάσσεται σε μια μακρά παράδοση, κατά την οποία ανώτατοι αξιωματούχοι παρίστανται στον επαναπατρισμό πεσόντων στρατιωτών. Τα φέρετρα, καλυμμένα με την αμερικανική σημαία, μεταφέρονται από στρατιωτικό αεροσκάφος στις νεκροφόρες, ενώ συγγενείς και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων αποτίουν φόρο τιμής.