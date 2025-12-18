Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να εντείνει τις προσπάθειές της για την αφαίρεση της αμερικανικής υπηκοότητας από ορισμένους πολιτογραφημένους πολίτες, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times που επικαλείται εσωτερικές οδηγίες.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, η Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ (USCIS) εξέδωσε οδηγία ζητώντας από τα τοπικά της γραφεία να «παρέχουν στο Γραφείο Δικαστικών Υποθέσεων Μετανάστευσης 100 έως 200 υποθέσεις αποστέρησης υπηκοότητας κάθε μήνα» κατά το 2026.

Η κίνηση αυτή θα αποτελέσει δραματική αύξηση των σχετικών υποθέσεων, καθώς, σύμφωνα με το Immigrant Legal Resource Center, την περίοδο 1990-2017 ο μέσος όρος ήταν περίπου 11 περιπτώσεις ετησίως.

Η αμερικανική νομοθεσία προβλέπει, ότι κάποιος μπορεί να χάσει την υπηκοότητά του εάν την απέκτησε παράνομα ή αν απέκρυψε ουσιώδη στοιχεία κατά τη διαδικασία πολιτογράφησης. Οι υποθέσεις αυτές μπορεί να διαρκέσουν χρόνια μέχρι να ολοκληρωθούν.

Εκπρόσωπος της USCIS δήλωσε, ότι δεν αποτελεί μυστικό, πως ο «πόλεμος κατά της απάτης» της υπηρεσίας δίνει προτεραιότητα σε άτομα που απέκτησαν παράνομα την αμερικανική υπηκοότητα, ιδιαίτερα υπό την προηγούμενη διοίκηση.

«Θα προχωρήσουμε σε διαδικασίες αποστέρησης υπηκοότητας για όσους ψεύδονται ή παραποιούν στοιχεία κατά τη διαδικασία πολιτογράφησης», ανέφερε ο εκπρόσωπος. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει εφαρμόσει μια επιθετική μεταναστευτική πολιτική, που περιλαμβάνει ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και προσπάθεια κατάργησης του δικαιώματος ιθαγένειας λόγω γέννησης.

Πρόσφατα, η κυβέρνησή του ανέστειλε την επεξεργασία αιτήσεων μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένων αιτήσεων για πράσινη κάρτα και υπηκοότητα, από μετανάστες 19 μη ευρωπαϊκών χωρών.