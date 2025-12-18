Αγρότες από όλη τη χώρα συγκεντρώνονται σήμερα στον Λευκώνα Σερρών, όπου πραγματοποιείται η πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων. Εκεί αναμένεται να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για την πορεία των κινητοποιήσεων, με τους συμμετέχοντες να δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στους δρόμους όσο χρειαστεί, παρά τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες.

Καθοριστικό ρόλο στην ένταση του κλίματος είχαν οι παρακρατήσεις χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς αγροτών λόγω ΕΛΓΑ, οι οποίες διαπιστώθηκαν χθες. Το γεγονός αυτό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και αναβρασμό στις αγροτικές κοινότητες σε όλη τη χώρα.

Το βράδυ της Πέμπτης, λίγο μετά τις 20:00, οι αγρότες στο μπλόκο του Προμαχώνα αποφάσισαν να ανοίξουν τον Μεθοριακό Σταθμό για τις νταλίκες. Είχε προηγηθεί απόφαση για επ’ αόριστον αποκλεισμό, που είχε οδηγήσει σε ουρές φορτηγών έως και 25 χιλιομέτρων και πολύωρη διακοπή της κυκλοφορίας των ΙΧ προς τη Βουλγαρία.

Στα Μάλγαρα, οι αγρότες διέκοψαν την Τρίτη την κυκλοφορία στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη για περίπου τέσσερις ώρες. Από σήμερα το πρωί, το ίδιο ρεύμα παραμένει κλειστό επ’ αόριστον, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεων.

Εντάσεις και αποκλεισμοί σε όλη τη χώρα

Χθες, από τις 18:00 και για τέσσερις ώρες, έκλεισε ο συνοριακός σταθμός των Ευζώνων και στα δύο ρεύματα για τις νταλίκες. Οι αγρότες των Γιαννιτσών, του Κιλκίς και της Παιονίας προσέρχονται στη σημερινή σύσκεψη με τελεσίγραφο 48 ωρών για τη διόρθωση των λαθών στις πληρωμές του ΕΛΓΑ, προαναγγέλλοντας συνέχιση των καθημερινών αποκλεισμών.

Στη Νίκαια Λάρισας, το κλίμα παραμένει τεταμένο, με τους αγρότες να εισηγούνται κλιμάκωση και παραμονή στα μπλόκα. Όπως υποστηρίζουν, «δεν υπάρχει περιθώριο διαλόγου χωρίς σαφείς απαντήσεις στα αιτήματά μας». Αντίστοιχες αποφάσεις για συνέχιση των κινητοποιήσεων έχουν ληφθεί και στο μπλόκο του Ε-65 στην Καρδίτσα.

Στη Μεσσηνία, οι αγρότες εκφράζουν την οργή τους τόσο για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις όσο και για τις παρακρατήσεις υπέρ ΕΛΓΑ. Παραμένουν στο μπλόκο του αυτοκινητοδρόμου του Μορέα, στον κόμβο της Θουρίας, ενώ αγροτικά μηχανήματα απέκλεισαν τον δρόμο Τριπόλεως–Κορίνθου στο ύψος των διοδίων της Νεστάνης.

Στην Ηλεία, οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι συνεχίζουν τον συντονισμό τους με την πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων. Αν και η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο διεξάγεται κανονικά, έχουν προγραμματίσει για αύριο, Παρασκευή, συμβολική κινητοποίηση στην Εθνική Οδό Πατρών–Τριπόλεως (111), σε περιοχή με έντονη κτηνοτροφική δραστηριότητα, λόγω των ζημιών από ευλογιά και καταρροϊκό πυρετό.