Η ομάδα του Τότο Wolff, η Mercedes, διοργάνωσε μια εκδήλωση στο Brixworth , όπου κατασκευάζει τις μονάδες ισχύος της F1, για να αποχαιρετήσει τις turbo-υβριδικές μονάδες που κατασκευάζουν από το 2014, τη χρονιά που το άθλημα απαλλάχθηκε από τους ατμοσφαιρικούς κινητήρες για πρώτη φορά.

Οι προηγούμενες turbo-υβριδικές μονάδες ισχύος είναι αρκετά διαφορετικές από τις επερχόμενες μονάδες του 2026, οι οποίες θα καταργήσουν την MGU-H που χρησιμοποιούνταν στους προκατόχους τους, επειδή κρίθηκε πολύ ακριβή και περίπλοκη.

Από την άλλη πλευρά, οι μονάδες ισχύος της F1 του 2026 θα παρέχουν ισχύ από έναν υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα V6 εσωτερικής καύσης και ένα ηλεκτρικό μοτέρ σε ποσοστό 50-50%.

Ο επικεφαλής της Mercedes, Toto Wolff, προκάλεσε αίσθηση όταν δήλωσε ότι τα αυτοκίνητα της Φόρμουλα 1 θα μπορούν να φτάνουν τα 400 km/h το 2026

«Αν τα προσθέσουμε όλα μαζί, θα μπορούσαμε να φτάσουμε τα 400 χλμ/ώρα ή ίσως και να τα ξεπεράσουμε, αλλά φυσικά στη συνέχεια θα εξαντληθεί η ενέργεια στην επόμενη ευθεία και δεν θα είμαστε αρκετά γρήγοροι».